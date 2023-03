Russie : Vladimir Poutine va déployer des armes nucléaires «tactiques» au Bélarus

Vladimir Poutine a affirmé, à travers une interview donnée ce samedi à la télévision russe, que Moscou allait déployer des armes nucléaires «tactiques» en Biélorussie, pays situé aux portes de l'Union européenne.

«Rien d'inhabituel», selon Vladimir Poutine. Le chef de l'État russe affirme que «les Etats-Unis font cela depuis des décennies. Ils déploient depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés». Toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale de la Haye, le président russe aurait «décidé de faire de même», en ajoutant avoir l'accord de Minsk.





«Nous avons déjà aidé nos collègues biélorusses et équipé leurs avions (...) sans violer nos engagements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Dix avions sont prêts à utiliser ce type d'arme. (...) À partir du 3 avril, nous commençons à former les équipages. Et le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire du Bélarus», a-t-il ajouté.

Une réponse à une menace

Ces déclarations, faites dans la journée du 25 mars à la télévision russe, ont été motivées, selon le président, par la volonté de Londres d'envoyer des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine, comme évoqué récemment par une responsable britannique.

Vladimir Poutine a également menacé d'utiliser ces types d'obus si l'Ukraine venait à en recevoir. «La Russie, bien sûr, a de quoi répondre. Nous avons, sans exagérer, des centaines de milliers d'obus de ce type. Nous ne les utilisons pas pour le moment», a-t-il déclaré.