Egypte : cette incroyable découverte faite dans le temple de Ramsès II

Les autorités égyptiennes ont annoncé dimanche 26 mars la découverte de 2.000 têtes de béliers momifiées dans le temple de Ramsès II.

C'est une découverte pour le moins inattendue qu'ont réalisée des archéologues américains de l'Université de New York sur le site d'Abydos, situé à 550km au sud du Caire. Des milliers de têtes de béliers, datant de l'ère ptolémaïque, ont été retrouvées dans le temple de Ramsès II.

Les archéologues américains ont aussi retrouvé des momies de brebis, de chiens, de chèvres, de mangoustes, de vaches et de gazelles, ont annoncé les autorités égyptiennes.

