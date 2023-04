Climat : les stars de Game of Thrones Kit Harington et Rose Leslie défient les grandes banques sur leurs liens avec les énergies fossiles

Les stars de Game of Thrones Kit Harington et Rose Leslie défient les grandes banques sur leurs liens avec les combustibles fossiles, avec une vidéo dans laquelle ils échangent un baiser torride.

En couple à l’écran comme à la ville, Kit Harington et Rose Leslie sont co-vedettes dans un court métrage de Richard Curtis, mettant en lumière la «relation toxique» entre les banques britanniques et l'industrie des combustibles fossiles.

Dans le film, les deux stars de Game of Thrones jouent un couple. Assis sur un canapé dans le bureau d’un psy, le personnage de Harington représente une grande banque et cache son amour pour le personnage de Leslie, qui représente une compagnie pétrolière.



Le film se termine avec le couple s'embrassant passionnément et un message à l'écran disant que «nos banques entretiennent une relation cachée» (avec les entreprises de combustibles fossiles qui alimentent l'urgence climatique, ndlr). «Aidez-les à se séparer».

Intitulé «The Hidden Relationship», le court-métrage fait partie de la campagne Make My Money Matter de Curtis pour sensibiliser à la façon dont l’argent des consommateurs peut financer des industries qui détruisent la planète.

La campagne appelle les cinq grandes banques britanniques – Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest et Santander – à cesser de financer de nouvelles expansions de gisements de pétrole, de gaz et de charbon, et demande au grand public de se joindre à elle pour «faire pression sur eux pour qu'ils s'arrêtent».

Le Guardian cite le rapport Banking on Climate Chaos, publié ce mois-ci, qui révèle que les cinq grandes banques ont canalisé un total de 37,3 milliards de dollars vers le secteur des combustibles fossiles en 2022.