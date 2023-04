Cette photo créée à l’aide de l’intelligence artificielle remporte un concours, son auteur refuse le prix

Les photos générées par intelligence artificielle continuent d’interroger et de fasciner. L’une d’entre elles a d’ailleurs remporté, en mars dernier, un prestigieux concours. Son auteur, souhaitant susciter le débat sur l’usage de l’IA dans la photographie, a refusé le prix.

Si les photographies générées par intelligence artificielle agitent les réseaux sociaux, comme celle du Pape François portant une doudoune, elles soulèvent un véritable questionnement dans le milieu artistique.

En mars dernier, le photographe allemand Boris Eldagsen a été récompensé lors du Sony World Photography Award, un prestigieux concours, dans la catégorie «créative» pour sa photographie intitulée «Pseudomnesia : The Electrician». Le cliché, aux tons sépia, est un portrait de deux femmes, l’une cachée derrière l’autre. Une photo qui semble tout à fait authentique. Elle a pourtant été créée grâce à l’intelligence artificielle.

© Boris Eldagsen/Handout via REUTERS

Les organisateurs du concours ont affirmé à la BBC que Boris Eldagsen les avait «induits en erreur» concernant l’ampleur de l’utilisation de l’IA dans son œuvre. «La catégorie créative du concours accueille diverses approches expérimentales de la création d'images, depuis les cyanotypes et les rayographies jusqu'aux pratiques numériques de pointe», a notamment expliqué l’organisme. Le porte-parole de la World Photography Organisation a indiqué que l’artiste avait affirmé que son œuvre était une «cocréation» de sa photographie avec l’intelligence artificielle. «À la suite de notre correspondance avec Boris Eldagsen et des garanties qu'il nous a données, nous avons estimé que son travail répondait aux critères de cette catégorie et nous l'avons encouragé à y participer», ont ajouté les organisateurs, selon la BBC.

De son côté, Boris Eldagsen a affirmé, sur son site internet, avoir voulu tester le sérieux de ce concours en présentant une image générée par l’IA, mais qu'il avait toujours été transparent sur son usage dans cette oeuvre. «J'ai déposé ma candidature comme un petit filou, pour voir si les concours étaient préparés à l'arrivée de ces oeuvres. Ils ne le sont pas», a-t-il estimé. «Les images générées par l'IA et la photographie ne devraient pas être en concurrence dans le cadre d'un prix comme celui-ci», a-t-il jugé. C’est pourquoi il a annoncé ce mardi ne pas accepter le prix qui lui a été attribué.

De nombreux photographes à travers le monde s’inquiètent justement de l’essor de l’IA dans l’univers de la photographie, permettant de générer artificiellement des images stupéfiantes à partir de simples textes descriptifs. Cette technique pose même parfois des problèmes de propriété intellectuelle. En effet, les IA se servent de gigantesques bases de données d’images ou d’œuvres trouvées sur internet, qui peuvent donc être protégées par le droit d’auteur.