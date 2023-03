Des images du pape François en doudoune générées artificiellement font le tour des réseaux sociaux

Un cliché mettant en avant le pape François portant une doudoune blanche a tourné en masse sur les réseaux sociaux. Mais il s'agit en fait d'une image générée par une intelligence artificielle.

Nouvel exemple de l’amélioration des intelligences artificielles. Après les clichés détournés de Donald Trump arrêté par les autorités américaines, c’est au tour du pape François de faire les frais du logiciel Midjourney. Comme l’ancien président des États-Unis, le souverain pontife a été le sujet d’une fausse photographie, créée grâce à une requête d’un internaute.

Un faux cliché devenu viral

Ce dernier a demandé au logiciel, qui utilise l’intelligence artificielle générative, de créer une image du pape François portant une grande doudoune blanche. La photographie a fait le tour des réseaux sociaux, en commençant par Reddit, avant d’arriver sur Twitter où le succès a été important : plus de 200.000 likes et 30.000 retweets. À tel point que le réseau social possédé par Elon Musk a dû intervenir et indiquer qu’il s’agissait d’une fausse image, issue d’une IA.

Une technologie facilement accessible

Auparavant destinés à un nombre restreint d’utilisateurs, les outils utilisant de l’intelligence artificielle sont désormais accessibles à un plus grand nombre. Dans le cas de Midjourney, il suffit de débourser une dizaine d’euros afin de pouvoir produire des images ou des visuels réalistes en se basant sur des descriptions données par les internautes.

Pour réussir à détecter les vrais clichés des images générées par des IA, plusieurs astuces existent, comme la présence d’ombres ou la forme des mains, qui reste un point complexe pour les intelligences artificielles.