Voici les 10 pays les plus peuplés du monde en 2023

Alors que la planète compte actuellement plus de 8,045 milliards d’habitants, la population mondiale devrait croître de quasiment 2 milliards d’ici à 2050 pour atteindre les 9,7 milliards d’habitants, avant d’avoisiner les 11 milliards à la fin du siècle. Toutefois, cette croissance est inégale et se concentre sur quelques pays. Voici les 10 pays les plus peuplés en 2023.

La Chine

Avec environ 1,425 milliard d’habitants, la Chine trône en tête de ce classement des pays les plus peuplés du monde. Elle concentre à peu près un cinquième de la population mondiale. Dans les années 1960, le taux de fécondité du pays atteignait environ 7,4 enfants par femme, la Chine a donc mis en place une politique de l’enfant unique entre 1970 et 2015, conduisant le pays à voir sa croissance démographique se stabiliser.

Dans le détail, l’espérance de vie à la naissance est de 74 ans pour les hommes et de 78 ans pour les femmes, la moyenne d’âge est de 38 ans et la ville la plus peuplée est Chongqing avec près de 35 millions d’habitants.

L’Inde

Avec environ 1,407 milliard d’habitants, l’Inde est sur la deuxième marche du podium des pays les plus peuplés au monde. Toutefois, selon les experts de l’ONU, l’Inde devrait dépasser la Chine au cours de l’année 2023 et atteindre environ 1,7 milliard d’habitants d’ici à 2050.

L’espérance de vie à la naissance en Inde est de 68 ans pour les hommes et de 70,5 ans pour les femmes, tandis que la moyenne d’âge est basse, aux alentours de 28 ans. En 2005, 45% de la population indienne avait moins de 20 ans. La ville la plus peuplée du pays est Bombay (Mumbai) avec plus de 20 millions d’habitants.

Les Etats-Unis

Sur la troisième marche du podium des pays les plus peuplés du monde, on retrouve les États-Unis avec près de 339 millions d’habitants. Le pays est constitué de 50 états et couvre une vaste portion de l'Amérique du Nord, avec l'Alaska au nord-ouest et Hawaï étendant la présence du pays dans l'océan Pacifique.

Dans le détail, l’espérance de vie à la naissance est de 79 ans pour les hommes et 81 ans pour les femmes, la moyenne d’âge est de 38 ans et la ville la plus peuplée est New-York avec environ 9 millions d’habitants.

L’Indonésie

On ne pense pas souvent à l’Indonésie quand on réfléchit aux pays les plus peuplés du monde. Peut-être parce qu’en France on la résume à la charmante petite île de Bali et qu’on oublie aisément que l’Indonésie est composée de 13.466 îles, dont 922 habitées. Avec ses 277 millions d’habitants, le plus grand archipel de la planète se classe en quatrième position des pays les plus peuplés au monde.

Plus de la moitié de la population vit sur l’île de Java qui compte environ 152 millions d’habitants, environ 20% de la population se trouve sur l’île de Sumatra, tandis que les 25% restants sont répartis à peu près équitablement sur les autres îles. L’espérance de vie est de 71 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes, la moyenne d’âge de 30,5 ans et la ville la plus peuplée est Jakarta avec environ 11 millions d’habitants.

Le Pakistan

Avec près de 240 millions d’habitants, le Pakistan est le cinquième pays le plus peuplé du monde. Le pays a été fondé en 1947, à la suite de ce qu’on appelle la partition des Indes. Il s’agit de la séparation de l’Empire colonial britannique des Indes, en 3 parties, suivant une logique géographique et religieuse.

L’espérance de vie à la naissance est de 67 ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes, la moyenne d’âge est de 22 ans et la ville la plus peuplée est Karachi avec environ 15 millions d’habitants.

Le Nigéria

Avec environ 223 millions d’habitants, le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique et compte plus de 250 groupes ethniques. Le pays est situé au bord du golfe de Guinée et est entouré, à l’ouest par le Bénin, à l’est par le Cameroun, au nord par le Niger et au nord-est par le Tchad. On y trouve de grandes réserves naturelles préservées et d’immenses parcs nationaux.

Le taux de natalité est très élevé (environ cinq enfants par femme) et laisse présumer une croissance démographique importante. Selon une étude des Nations Unies, la population du Nigéria devrait atteindre les 440 millions d’habitants d’ici 2050 et les 914 millions en 2100.

52% des Nigériens vivent en zone urbaine et le pays compte une vingtaine de villes avec plus d’un million d’habitants. L’espérance de vie est de 57 ans pour les hommes et 61 ans pour les femmes, la moyenne d’âge est de 18,5 ans et la ville la plus peuplée est Lagos avec environ 15,4 millions d’habitants.

Le Brésil

Considéré comme un pays continent, le Brésil est le cinquième plus grand pays du monde et partage ses frontières avec quasiment tous les pays d’Amérique du Sud sauf avec le Chili et l’Équateur. Il se classe en septième position des pays les plus peuplés avec environ 216 millions d'habitants.

Avant 1500, on estime qu’il y avait environ 2 millions de personnes vivant sur ces terres. De nos jours, la population brésilienne est un grand métissage et possède une diversité ethnique et culturelle immense, née, comme aux États-Unis, de deux immigrations, une volontaire et une forcée, donnant au Brésil de nombreuses influences.

Dans le détail, l’espérance de vie à la naissance est de 70 ans pour les hommes et de 78 ans pour les femmes, la moyenne d’âge est de 32 ans et la ville la plus peuplée est São Paulo avec environ 12,3 millions d’habitants.

Le Bangladesh

Fondé, comme le Pakistan, en 1947, du fait de la séparation des Indes, le Bangladesh est le huitième pays le plus peuplé du monde avec environ 165 millions d’habitants. Avec seulement 147.570 km2 de superficie, le Bangladesh est aussi l’un des pays les plus denses au monde. Le réchauffement climatique pourrait engendrer la perte de plus de 20% du territoire qui disparaitrait sous la montée des eaux et le déplacement de plus de 50 millions de réfugiés climatiques d’ici 2050.

L’espérance de vie à la naissance est de 71 ans pour les hommes et 76 ans pour les femmes, et la moyenne d’âge est de 27 ans. La ville la plus peuplée est Dhaka avec environ 13 millions d’habitants. D’après le recensement de 2022, 68% de Bangladais vivent dans les campagnes.

La Russie

C’est le plus grand pays du monde qui arrive en neuvième place de ce classement avec près de 146 millions d’habitants. Le géant russe, avec plus de 17.000 km2, s’étend de l’Alaska à l’Europe de l’Est. 80% de son territoire est en Asie, et 20% en Europe. Cette étendue exceptionnelle donne au pays une diversité géographique immense allant des toundras du cercle polaire arctique aux steppes eurasiennes, en passant par le climat subtropical humide des rives de la mer Noire. Cela dit, la majorité du pays est caractérisé par un climat continental, recouvert par la Taïga, la forêt boréale.

La Russie dispose d’une très faible densité de population (8 habitants au km2), tandis que l’espérance de vie à la naissance est de 67 ans pour les hommes et de 78 ans pour les femmes. La moyenne d’âge est de 40 ans et la ville la plus peuplée est Moscou avec près de 13 millions d’habitants.

Le Mexique

Avec ses 129 millions d’habitants dont 99% parlent l’espagnol, le Mexique est le dixième pays de ce classement, et le pays hispanophone le plus peuplé au monde. Avant l’arrivée des Espagnols, le Mexique était une terre peuplée de civilisations florissantes comme les Toltèques, les Mayas ou les Aztèques. Aujourd’hui, le Mexique compte environ 12 millions de personnes indigènes.

L’espérance de vie à la naissance au Mexique est de 69 ans pour les hommes et 76 ans pour les femmes, la moyenne d’âge est de 29 ans et la ville la plus peuplée est Mexico city avec plus de 22 millions d’habitants.