Couronnement de Charles III : quel est le nouvel ordre de succession au trône britannique ?

Charles III a été couronné ce samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster, à l'âge de 74 ans. Dans les faits, il est devenu roi le 8 septembre dernier, à la mort de la reine Elizabeth II, changeant ainsi l'ordre de succession au trône du Royaume-Uni. Voici la liste.

Charles III, le nouveau roi d'Angleterre

A 73 ans, le prince Charles, souvent mal aimé et mal compris, est devenu le roi Charles III.

Son accession au trône après soixante-dix ans de patience, un record dans l'histoire de la monarchie britannique, a été immédiate à la mort de la reine, en vertu d'une ancienne maxime latine «Rex nunquam moritur» («Le roi ne meurt jamais»).

D'abord marié à Diana, il est maintenant uni à Camilla Parker Bowles qui devient, elle, reine consort. Depuis 2018, il représente la couronne britannique lors des conférences du Commonwealth et il accompagnait la reine lors des discours ou pour passer en revue les troupes britanniques. Il a donc pleinement été préparé à la fonction.

Le prince William, duc de Cambridge, prince héritier

Né le 21 juin 1982, le prince William est le fils aîné du prince Charles. Détenteur du titre de duc de Cambridge, il devient automatiquement le nouvel héritier en titre du trône d’Angleterre. Autrement dit, c’est donc lui qui succédera à Charles.

Le prince George de Cambridge

Le prince William est lui-même suivi par ses enfants, à commencer par le prince George de Cambridge.

Le fils aîné du prince héritier est aujourd'hui âgé de 9 ans.

La princesse Charlotte de Cambridge

Née en 2015, fille cadette du prince William, Charlotte de Cambridge, est 3e dans l'ordre de succession.

Le prince Louis de Cambridge

Né en 2018, le deuxième fils du prince William, Louis de Cambridge est 4e dans l'ordre de succession au trône britannique.

Présent à la gauche de la reine sur le balcon du palais de Buckingham lors du défilé aérien de la Royal Air Force pour le jubilé de platine, le petit prince, 4 ans, avait acquis une certaine popularité en volant la vedette à son arrière-grand-mère avec ses grimaces.

Les images avaient fait le tour du monde.

Le prince Harry, duc de Sussex

Le deuxième fils de Charles et Diana, Harry, duc de Sussex, marié à l’actrice Meghan Markle, est cinquième.

Après le choc provoqué par l'annonce du prince Harry et de son épouse de se mettre en retrait de la famille royale britannique, la question des conséquences potentielles sur l'ordre de succession au trône s'était posée. Une question qui, en réalité, n'avait pas lieu d'être Harry gardant sa cinquième place, et ses deux enfants, Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor, restant respectivement 6e et 7e.

En effet, l'ordre de succession à la couronne du Royaume-Uni est fixé par la naissance, mais également par la législation. Ainsi, comme l'avait expliqué à l'époque l'historienne de la royauté Marlene Koenig au site Royal Central, «il faudrait une loi du Parlement pour retirer une personne de la ligne de succession».

L'experte, convoquant un précédent historique, ajoutait : «Edouard VIII ne pouvait pas abdiquer sans une loi du Parlement». Une référence à l'abdication du roi Edouard VIII en 1936 - il avait fait ce choix afin de pouvoir épouser Wallis Simpson, une Américaine deux fois divorcée -, union qui n'avait pu être validée qu'après une loi du Parlement spéciale, «His Majesty's Declaration of Abdication Act 1936».

Archie Mountbatten-Windsor

Né le 6 mai 2019, premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle, Archie Mountbatten-Windsor, se place 6e dans l'ordre de succession au trône britannique.

Lilibet Mountbatten-Windsor

Le deuxième enfant et fille de Meghan et Harry, Lilibet Mountbatten-Windsor est à la 7e place pour accéder au trône.

Lilibet a pour prénom le diminutif de celui de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II. Son deuxième prénom, Diana,est bien sûr une référence à sa grand-mère défunte, la princesse Diana.

Le prince Andrew, duc d'York

Né le 19 février 1960, le prince Andrew, duc de York, se hisse à la 8e place dans l'ordre de succession au trône britannique.

Eclaboussé par le scandale de l'affaire Epstein, il se fait aujourd'hui très discret.

La princesse Beatrice d’York

Née en 1988, la fille aînée du prince Andrew, Béatrice d'York est à neuf marches du trône britannique. Suivent ensuite sa fille, Sienna Mapelli Mozzi, née en 2021 (10e), puis la soeur de la princesse Béatrice, la princesse Eugénie d'York (11e) et August, le fils de cette dernière (12e).

Edward, troisième fils de la Reine Elizabeth II, complète ensuite l'ordre de succession avec sa lignée, et ainsi de suite.

Au total, l’ordre de succession actuel compte 104 prétendants.