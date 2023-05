Elon Musk dit avoir engagé une femme pour diriger Twitter

Elon Musk a indiqué jeudi 11 mai qu'il avait embauché une directrice générale pour le remplacer à la tête de la plate-forme, mais en précisant qu'il garderait le contrôle du réseau social.

Elon Musk prêt à déléguer ? Le milliardaire propriétaire de Twitter a annoncé jeudi qu'il avait recruter une femme pour diriger le réseau social à l'oiseau bleu, sans dévoiler son identité.

«Ravi d'annoncer que j'ai engagé une nouvelle directrice générale pour X/Twitter. Elle commencera dans environ 6 semaines !», a tweeté Elon Musk, qui a racheté l'entreprise fin octobre et l'a rebaptisée «X Corp» le mois dernier.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!





My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023