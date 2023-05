Couronnement de Charles III : qu’est ce qu’un page d’honneur ?

La famille royale britannique a posté, ce vendredi, une photo du roi Charles III, de la reine consort et de leurs huit pages d'honneur. Mais qui sont-ils ?

On a l'habitude de les voir lors des cérémonies officielles de la famille royale britannique. Ils sont discrets, mais grâce à eux, les membres de la famille royale peuvent se déplacer bien plus facilement. Ce sont les pages d'honneur.

The King and Queen with their eight Pages of Honour and Ladies in Attendance at Buckingham Palace on #Coronation Day.





Hugo Burnand pic.twitter.com/nouqBZ0Tvu

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 12, 2023