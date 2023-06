Autriche : une attaque terroriste visant la Marche des fiertés déjouée par la police à Vienne

Trois jeunes d’origine bosnienne et tchétchène, âgés de 14 à 20 ans, ont été interpellés par la police autrichienne ce samedi 17 juin. Ils sont soupçonnés d’avoir planifié une attaque terroriste contre la Marche des fiertés à Vienne.

Ce samedi 17 juin, la police autrichienne a interpellé trois jeunes d’origine bosnienne et tchétchène, âgés de 14 à 20 ans, à Vienne lors de la Pride parade, la Marche des fiertés ayant rassemblé des centaines de milliers de personnes, a appris l’AFP ce dimanche de sources officielles.

Les trois jeunes sont soupçonnés d’avoir planifié une attaque contre cette marche et d’être sympathisants du groupe terroriste Daesh. Ils ont été arrêtés avant même le début de la parade, selon Omar Haijawi-Pirchner, chef de l’agence autrichienne de renseignements.

«Grâce à l'intervention réussie et opportune, nous avons réussi à désamorcer le moment de danger pour la «Vienna Pride» et à assurer la sécurité de tous les participants», a-t-il dit.

D’après le ministère de l’Intérieur, «les suspects sont un jeune de 14 ans, un autre de 17 ans et un de 20 ans de nationalité autrichienne. Ils sont sympathisants de Daesh et partageaient des contenus extrémistes. Dans ce contexte, les suspects se sont concentrés sur la Marche des fiertés comme cible potentielle d'une attaque», peut-on lire dans le communiqué.

Des armes saisies

Lors des perquisitions, des armes et d’autres preuves impliquant les trois jeunes ont été saisies. «Il s'agit, d'une part, d'armes prohibées telles que les coups de poing américains ou les armes tranchantes et blanches, et d'autre part, les pistolets à gaz sous pression», a détaillé le ministère de l’Intérieur.

Les trois individus ont été conduits en prison. Une enquête a été ouverte et les investigations se poursuivent.