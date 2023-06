Sous-marin disparu près du Titanic : combien de temps les passagers disposent-ils de réserve d’oxygène ?

Depuis dimanche 18 juin, le sous-marin Titan, qui devait explorer l’épave du Titanic, est porté disparu dans l’océan Atlantique avec ses cinq passagers à bord. Ces derniers n’ont plus que quelques heures de réserve d’oxygène.

Une course contre la montre s’est déclenchée ce dimanche 18 juin après la perte de contact avec le sous-marin baptisé Titan, appartenant à la société OceanGate Expeditions, qui était parti explorer l’épave du Titanic. Les cinq passagers à bord de l’engin n’ont plus que quelques heures de réserves d’oxygène

En effet, selon les estimations des garde-côtes américains, le vaisseau dispose d'une autonomie de 96 heures (quatre jours) de plongée. Cinq personnes sont à son bord selon OceanGate, qui a construit le sous-marin depuis sa base de Port Everett, dans l'État américain de Washington.

«Nous avons compris que l’engin disposait de 96 heures d’autonomie de la part de l'opérateur, et nous pensons donc qu'il y a entre 70 et 96 heures disponibles à ce stade», a déclaré ce lundi le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains, cité par le New York Post.

D’après le Daily Mail, l’équipage à bord dispose de suffisamment d’oxygène pour rester sous l’eau jusqu’à jeudi 22 juin à midi heure française, soit quatre jours après le début de sa plongée. À partir de cette date, le submersible pourrait manquer d’air.

Plusieurs scénarios peuvent expliquer l'incident, selon Stefan Williams, expert en robotisation sous-marine à l'Université de Sydney, dont le plus «bénin», avec une perte de propulsion ou de communication. Dans ce cas, le sous-marin a pu lâcher son lest pour remonter à la surface et attendre d'y être récupéré. Il a pu aussi couler au fond, mais il serait alors extrêmement difficile de le récupérer.

Le pire scénario serait un événement ayant compromis l'intégrité de la coque. Ce «serait un accident catastrophique à une telle profondeur», selon lui. L'entreprise s'est targuée d'utiliser en bonne partie des équipements disponibles «sur étagère», c'est-à-dire acquis commercialement, là où les sous-marins des grandes profondeurs sont généralement construits entièrement sur mesure.