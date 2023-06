Sous-marin disparu près du Titanic : quelle pression subit-on à 3.800 mètres de profondeur ?

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le sous-marin disparu près de l’épave du Titanic. Cette dernière se trouve actuellement à 3.800 mètres de fond au large de l’Atlantique. Une profondeur où la pression est démentielle.

Depuis dimanche dernier, le sous-marin «Titan», disparu avec ses cinq passagers à bord, est censé se trouver au plus près de l’épave du Titanic, à 3.800 mètres sous la surface de l'océan atlantique. Une grande profondeur où le danger est permanent, à cause de la pression de l'eau.

380 kg de pression par cm2

Plus on descend sous l'eau, que ce soit un plongeur, un poisson ou un sous-marin, plus la masse située au dessus augmente. Dans le cas présent, le sous-marin «Titan» subit en permanence une force de 380 bars, l'unité de mesure basée sur la pression atmosphérique moyenne à la surface de la mer. Cela représente une force colossale de 380 kg de pression par cm2. Le moindre incident survenu à une telle profondeur peut donc être fatal et provoquer l'implosion de l'appareil. Dans ce cas, il n'y a aucune chance de survie pour l'équipage.

Seuls quelques sous-marins sont d'ailleurs capables de supporter de telles pressions. La France en possède un, le robot télécommandé français «Victor 6.000». Envoyé par la France pour aider aux opérations de sauvetage, il peut supporter jusqu’à 600 bars de pression.