En Antarctique, des scientifiques craignent un «effondrement» de la banquise

La banquise antarctique reste à des niveaux historiquement bas. Certains scientifiques craignent que ce changement ne soit le début d'un effondrement global de la glace lié au réchauffement climatique, qui pourrait avoir des conséquences alarmantes.

Selon les dernières données d'un satellite du gouvernement américain, indiquant la quantité de glace de mer flottant autour de l'Antarctique, le niveau est si bas qu'il n'y a pas de précédent. «Sans précédent est un mot qui est souvent utilisé, mais cela ne montre pas à quel point c'est choquant», a déclaré Will Hobs, scientifique des glaces de mer à l'Université de Tasmanie, cité par The Guardian.

«On a l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre»

En février, la banquise flottante autour de l'Antarctique avait atteint un niveau record pour la deuxième année consécutive. Depuis que les satellites ont commencé à suivre la banquise de la région en 1979, il n'y a jamais eu aussi peu de glace, rapporte The Guardian. Certains scientifiques craignent d'assister au début de l'effondrement de la banquise de l'Antarctique.

En cette période de l'année, il aurait dû normalement y avoir environ 16,4 millions de kilomètres carrés de glace formés en mer antarctique. Mais cette semaine, il n'y en avait que 14,1 millions. «On a l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre. C'est bien en deça de tout ce que nous avons vu dans nos dossiers», prévient le Dr Walt Meier, chercheur principal au National Snow and Ice Data Center (NSIDC) de l'Université du Colorado.

Forte tendance à la baisse depuis 2016

Le travail du Dr Meier consiste à aider à rassembler et à présenter les données des satellites américains qui enregistrent le niveau de glace sur la banquise depuis novembre 1978. Ce sont ces mêmes données qui sont présentées dans les e-mails quotidiens envoyés à Will Hobbs et qui ont été transformées en graphiques et diffusées sur les réseaux sociaux du monde entier ces dernières semaines.

«En termes de rapport à la normale, nous sommes encore plus en retard par rapport à ce que nous étions en février», a déclaré Walt Meier. «C'est assez remarquable et il y a des moments où nous regardons et nous disons : 'wow, c'est étrange'.»

Si 2016, la glace de mer de l'Antarctique a enregistré un record à son plus bas niveau, il y a eu une forte tendance à la baisse depuis. Les scientifiques débattent encore des raisons. Une grande partie du défi, pour comprendre la banquise de l'Antarctique, réside dans son emplacement. Entourée d'un vaste océan de tous côtés, la banquise est affectée par les vents, les tempêtes, la température de l'air, les changements de chaleur de l'océan, la salinité et la façon dont les différentes couches de l'océan se mélangent. Décrypter toutes ces interactions pour mesurer l'impact du changement climatique reste délicat.

Will Hobbs ne cache pas son inquiétude. «En tant que scientifique, j'ai peur de ne pas trouver les réponses ou que nous ayons raté quelque chose», confie-t-il.