Incendies à Hawaï : une ressortissante française témoigne

Le bilan humain et matériel des terribles incendies à Hawaï continue de s’alourdir. Une ressortissante française installée sur l’île a témoigné, au micro de CNEWS, de l’ampleur des dégâts.

Les terribles feux de forêt à Hawaï, les plus meurtriers depuis plus d’un siècle aux États-Unis, ont fait pour l’heure 93 victimes, mais le bilan continue de s’alourdir de jour en jour. Les flammes ont ravagé la ville balnéaire de Lahaina, avalant maisons, voitures, hôtels ou commerces.

Sur place, les habitants doivent compter sur leurs réserves pour vivre en attendant les secours. «On a ce qu’il faut pour quelques jours. On a assez d’essence, d’électricité temporaire, et assez d’eau et de nourriture pour probablement cinq jours», a témoigné une ressortissante française, Élodie Mullen, vivant à Hawaï au micro de CNEWS.

Un test ADN pour aider à l'identification des victimes

«Il va y avoir des dégâts, et le résultat de ce feu va être beaucoup plus important que ce qu’on peut s’imaginer», a témoigné cette ressortissante. Elle ne s’imagine cependant pas quitter son île : «On va rester, on va reconstruire, et Lahaina sera encore mieux que ce qu’elle était», a-t-elle confié.

Mais l’heure est encore à la recherche des personnes disparues et de potentielles nouvelles victimes. Le bilan humain de ces feux de forêts devrait rapidement être revu à la hausse, car seule une petite partie de la zone incendiée a été ratissée. Les opérations de recherche sont difficiles, et l’identification des corps extrêmement complexe. La police de Maui a par ailleurs appelé les proches de disparus à se soumettre à un test ADN, pour aider à l'identification des victimes.

L’état de catastrophe naturelle a été décrété par le président américain Joe Biden, mais les critiques fusent quant à la gestion de cet incendie par les autorités locales. Le feu a pris de nombreux habitants par surprise, qui n’avait reçu ni alerte, ni ordre d’évacuation. La députée de Hawaï, Jill Tokuda, a déjà reconnu que les autorités avaient «sous-estimé la dangerosité et la rapidité du feu».