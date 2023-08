Voici les 10 pays où l’on parle le plus de langues

Plus de 7.000 langues vivantes ont été recensés dans le monde en 2022. Le site Statista en a profité pour faite le classement des pays où l’on parle le plus de langues différentes.

Près de 840 langues pour 8,3 millions d’habitants. En tête du classement des pays avec le plus de langues parlées, on retrouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec 840 langues au total, ce qui fait 9.880 habitants par langue.

More than twice the number of languages spoken across Europe can be found in Papua New Guinea alone. #infographics https://t.co/eiMZQ3E6Ah pic.twitter.com/i740ZDCDyn — Ethnologue (@theEthnologue) February 28, 2017

En deuxième position, on retrouve l’Indonésie, avec 709 langues, ce qui n’est pas réellement surprenant puisque le pays est composé de plusieurs milliers d’îles. Le Nigéria complète le podium avec 527 langues, suivi par l’Inde (454) et les États-Unis (347).

En Chine (301) on ne parle pas que le chinois, il existe beaucoup de nuances comme le mandarin, le Yue, le Wu, le Min et le Xiang. Au Mexique, on parle 290 langues différentes. En Afrique, au Cameroun 278 dialectes régionaux sont parlés en plus de l’anglais et du français. L’Australie (259) et le Brésil (227) complètent le Top 10.