Guerre en Ukraine : comment la 82e brigade pourrait-elle fragiliser la contre-offensive ukrainienne ?

Un an et six mois après le début du conflit armé entre Kiev et Moscou, les combats se poursuivent. Ce mardi 22 août, l'Ukraine a déployé la 82e brigade d'assaut aérien, qui restait jusqu'à présent en réserve, et qui pourrait être un atout de taille dans la contre-offensive menée sur les forces russes.

Cette unité spécialisée dans le pilotage de gros engins, tels que des chars américains ou allemands serait actuellement positionnée dans le sud de Zaporijia, région annexée et revendiquée par Moscou, très surveillée en raison de la présence de la plus grande centrale nucléaire d'Europe.

Des appels au dons

Dans un document officiel expliquant les stratégies des forces du président Volodymyr Zelensky dans la contre-offensive, que Check News a pu consulter, la 82e brigade était mise en avant pour ses capacités à reprendre du terrain.

Comme ce fut le cas à plusieurs reprises depuis février 2022, et l'invasion militaire russe sur le territoire ukrainien, les civils ont relayé des appels aux dons sur les réseaux sociaux, notamment pour la 82e brigade, pour l'obtention de moyens supplémentaires.