Le patron de Wagner Evgueni Prigojine sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie

Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, figure sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie ce mercredi 23 août.

Un avion privé s'est écrasé ce mercredi dans la région de Rver, au nord-ouest de Moscou (Russie). Selon les agences de presse Ria Novosti, TASS et Interfax, se référant à l'agence russe du transport aérien Nossaviatsia, le nom d'Evgueni Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner, figure sur la liste des passagers du vol.

«Il y avait dix personnes à bord, dont trois membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées», a indiqué un peu auparavant sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence, qui précise mener des opérations de recherche.

Des vidéos qui n'avaient pas encore été authentifiées ce mercredi soir montraient des débris en feu dans un champ ou encore un appareil tombant du ciel.

Selon un responsable des services de secours cité par l'agence Ria Novosti, les corps de huit personnes ont jusqu'à présent été retrouvés sur le site du crash.

Evguéni Prigojine a été à l'origine en juin d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, menée par ses hommes, qui ont brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Vladimir Poutine l'avait traité de traître, sans prononcer son nom.

Evguéni Prigojine avait rapidement renoncé à cette mutinerie, en plein conflit en Ukraine. Elle avait pris fin le 24 juin au soir avec un accord prévoyant le départ au Bélarus du chef de Wagner, tandis que ses combattants pouvaient l'y rejoindre, entrer dans l'armée russe régulière ou retourner à la vie civile.

Récente apparition en vidéo

Lundi soir, le patron de Wagner est apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner sur les réseaux sociaux, où il affirmait se trouver en Afrique. Dans un paysage désertique et armé d'un fusil d'assaut, il disait travailler à «rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre».

Après la révolte, une partie des combattants de Wagner s'est rendue au Bélarus, où ils ont participé à la formation des forces armées de ce pays allié de Moscou.

Pour une raison jamais expliquée, le patron de Wagner semblait aller et venir en Russie malgré son statut de paria, jusqu'à participer quelques jours après sa révolte à une réunion au Kremlin. La localisation et les activités d'Evguéni Prigojine n'étaient, elles, pas connues. Malgré sa mutinerie, il avait échappé à toutes poursuites judiciaires.