Voici le classement des 10 tremblements de terre les plus puissants depuis 1900

Alors que le Maroc a été frappé vendredi par un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, occasionnant des dégâts considérables, ce tremblement de terre ne figure pas, à ce stade, parmi les plus importants répertoriés depuis le début du 20e siècle. Voici le classement des 10 séismes les plus puissants depuis 1900.

Chili, 1960

Le séisme de 1960 à Valdivia, au Chili, est un mégaséisme qui a eu lieu le 22 mai 1960 à 19h11, heure locale. Sa magnitude, la plus élevée jamais enregistrée, a été estimée à 9,52 sur l'échelle de Richter. Son épicentre était situé dans le sud du Chili, près de Lumaco, à environ 570 kilomètres au sud de Santiago du Chili.

Ce séisme, qui a été précédé par une série de tremblements de terre au nord de l'épicentre, a été provoqué par le glissement de la plaque de Nazca d'environ dix-huit mètres sous le bloc de Chiloé et, possiblement, sous une très petite partie de la plaque sud-américaine. La modification du plancher océanique, qui s'est élevé de plus de six mètres à cet endroit, a ainsi créé un tsunami qui a immédiatement dévasté la côte chilienne. Au total, la combinaison du tremblement de terre et du tsunami a causé entre 3.000 à 6.000 morts et deux millions de sans-abri, principalement au Chili.

Alaska, 1964

Le séisme de 1964 en Alaska est un des plus puissants séismes enregistrés sur Terre avec une magnitude de 9,2 sur l'échelle de Richter. Il a frappé la région d'Anchorage, en Alaska, le vendredi 27 mars 1964 à 17h36, heure locale.

L'épicentre du séisme était situé à environ 90 km à l'ouest de Valdez et 120 km à l'est d'Anchorage, avec un foyer d'une profondeur de 25 km. Le séisme a fait 131 victimes. Il a engendré un tsunami qui a fait 14 victimes en Californie et produit des dégâts sur l'ensemble de la côte ouest américaine.

Sumatra, 2004

Le séisme du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien est un tremblement de terre qui s'est produit au large de l'île indonésienne de Sumatra avec une magnitude de 9,1 à 9,3. L'épicentre se situe à la frontière des plaques tectoniques eurasienne et indo-australienne. Ce séisme a eu la troisième magnitude la plus puissante jamais enregistrée dans le monde, et a soulevé sur 6 mètres de hauteur une bande de plancher océanique longue de 1.600 kilomètres.

Quelques heures après le début du séisme, un tsunami qui a atteint par endroits 35 mètres de hauteur, a frappé l'Indonésie, les côtes du Sri Lanka et du sud de l'Inde, ainsi que l'ouest de la Thaïlande et quelques zones de l’Afrique de l’Est. Le bilan humain est estimé à au moins 250.000 personnes disparues, dont près de 170.000 en Indonésie, 31.000 au Sri Lanka, 16.400 en Inde et 5.400 en Thaïlande, selon les estimations officielles. C'est l'un des dix séismes les plus meurtriers et le plus grave tsunami de l'histoire.

Par ailleurs, le bilan total des victimes est probablement plus lourd, car certains pays touchés n'avaient pas d'état civil. La Somalie, par exemple, était un pays en guerre civile, et son décompte de ses victimes du tsunami est sujet à caution.

Japon, 2011

Le séisme de 2011 de la côte Pacifique de Tohoku au Japon est un tremblement de terre d'une magnitude de 9,1, survenu au large des côtes nord-est de l'île de Honshu le 11 mars 2011. Son épicentre était situé à 130 km à l'est de Sendai, chef-lieu de la préfecture de Miyagi, dans la région du Tohoku, ville située à environ 300 km au nord-est de Tokyo.

Le séisme a engendré un tsunami dont les vagues ont atteint une hauteur estimée à plus de 30 mètres par endroits. Celles-ci ont parcouru jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres, ravageant près de 600 km de côtes et détruisant partiellement ou totalement de nombreuses villes et zones portuaires. La catastrophe a engendré plus de 18.000 morts et disparus, des blessés et des destructions considérables.

Russie, 1952

Le séisme de 1952 de la péninsule du Kamtchatka dans l’Est de la Russie actuelle est le cinquième tremblement de terre le plus puissant du 20e siècle. Avec une magnitude estimée à 9 sur l’échelle de Richter, il s’est déroulé le 4 novembre 1952 à 22h28, heure locale, et a été causé par le mouvement de la plaque Pacifique vers le nord-est par rapport à la plaque nord-américaine.

Le séisme a été suivi par de nombreuses répliques de moindre magnitude et a duré environ sept minutes. Il a également provoqué un tsunami dévastateur ressenti jusqu’au Chili et au Pérou, qui a occasionné plus de 2.300 morts.

Équateur, 1906

Le séisme du 31 janvier 1906 survenu au large de l’Équateur et de la Colombie a été le sixième séisme le plus puissant répertorié depuis 1900. Avec une magnitude de 8,8 sur l’échelle de Richter, le tremblement de terre a été causé par le mouvement des plaques de Nazca et sud-américaine.

Le séisme a été suivi par de nombreuses répliques de moindre magnitude et a causé de graves dégâts dans les deux pays. En Colombie, la ville d’Ipiales a été gravement touchée et de nombreuses autres villes et villages de la région ont également été endommagés. Le tsunami qui a suivi le séisme a causé la mort d’environ un millier de personnes.

Chili, 2010

Le séisme survenu le 27 février 2010 à 3h34 heure locale au Chili est le deuxième plus fort de l’histoire du pays et le septième plus puissant au monde depuis 1900. L'épicentre se trouve dans l'océan Pacifique, à 6,4 km au large des côtes et à 325 km au sud-ouest de la capitale, Santiago du Chili. Sa magnitude a été estimée à 8,8 sur l’échelle de Richter.

Un tsunami a également suivi le séisme, et au total, 525 personnes ont perdu la vie ou ont été portées disparues.

Alaska, 1965

Le séisme de 1965 aux îles Rat est un tremblement de terre survenu le 4 février 1965 à 5h01, heure locale. Sa magnitude a été mesurée à 8,7 et a déclenché un tsunami avec des vagues de plus de 10 mètres sur l'île de Shemya, observé au Pérou, en Équateur, au Mexique, en Californie, au Japon et dans l'est de la Russie, mais qui a causé très peu de dégâts.

Les îles Rat font partie des îles Aléoutiennes, une chaîne d'îles volcaniques formant un arc insulaire, qui résulte de la subduction de la plaque Pacifique sous la plaque nord-américaine. Cette limite de plaques, la mégacharnière Alaska-Aléoutiennes, a été le lieu de nombreux tremblements de terre et de mégaséisme.

Alaska, 1946

Le 1er avril 1946, un tremblement de terre de magnitude 8,6 survenu dans les îles Aléoutiennes (Alaska) a provoqué un tsunami qui a tué 165 personnes, notamment sur l’île d’Hawaï, et qui a fait plus de 26 millions de dollars de dégâts. Il s’agit du neuvième séisme le plus puissant jamais mesuré depuis 1900.

Sumatra, 2012

Un séisme de magnitude 8.6 a eu lieu mercredi 11 avril 2012 à 14h38, heure locale, au large de l’île indonésienne de Sumatra. Deux heures plus tard, une forte réplique de magnitude 8,2 a fait redouter une catastrophe de grande ampleur. Dans les cinq heures suivant le choc principal, 21 répliques de magnitude supérieure à 5 ont été détectées et localisées. Pourtant, malgré un fort ressenti de la population, le séisme et le tsunami qui l’a suivi n'ont fait que 5 victimes.

L'île est située sur la limite entre la plaque australienne et la plaque de la Sonde. Selon les sismologues, la plaque australienne passe lentement sous la plaque de la Sonde.