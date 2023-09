«Le criminel le plus violent du Royaume-Uni» : Charles Bronson recontacte son ex-femme 50 ans plus tard pour se remarier avec elle

L'ex-femme de Charles Bronson, Irene Dunroe, a confessé avoir rendu visite en prison à son ex-compagnon qui lui aurait fait part de son souhait de lui acheter une bague, cinquante ans après leur mariage en 1972.

C'est une histoire d'amour qui pourrait repartir un demi-siècle ans plus tard. En effet, la première femme de Charles Bronson, Irene Dunroe, a révélé qu'elle avait rendu visite en prison à celui que les médias britanniques qualifient de «criminel le plus violent du Royaume-Uni».

Bien que séparés depuis plus de vingt-cinq ans, Charles Bronson et Irene Dunroe étaient restés en contact durant toutes ces années. Désormais célibataires tous les deux, Bronson aurait apparemment montré de nouveau de l'intérêt envers son ex-épouse.

Love is supposedly in the air for Charles Bronson who reportedly keen to rekindle his romance with his ex wife and 'first love' Irene Dunroe.



