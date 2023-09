Royaume-Uni : un adolescent de 16 ans abat un arbre vieux de 200 ans et suscite un tollé

En Angleterre (Royaume-Uni), l'un des arbres les plus célèbres du pays, a été «délibérément abattu» par un adolescent de 16 ans, ont fait savoir les autorités anglaises dénonçant un «acte de vandalisme».

Un scandale. Un adolescent a suscité un tollé en Angleterre (Royaume-Uni) après avoir abattu un arbre vieux de près de 200 ans situé dans le parc National de Northumberland, entre la frontière écossaise et le Mur d’Hadrien, une fortification faite de pierres et de terre datant de l’an 127 après J.-C, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

L’incident, qui aurait eu lieu dans la nuit de mercredi 27 à jeudi 28 septembre, a été qualifié d’«acte de vandalisme» par les autorités anglaises. L’adolescent a été arrêté dans la foulée.

Connu sous le nom de «Sycamore Gap», cet arbre a été planté dans le passé afin de délimiter la frontière la plus au nord-ouest de l’Empire romain. Il était considéré comme l’un des arbres les plus photographiés du pays et était même apparu au cinéma dans le «Robin des Bois» avec Kevin Costner, comme le relate CNN.

«L'arbre est un élément important et emblématique du paysage depuis près de 200 ans et compte beaucoup pour la communauté locale et pour tous ceux qui ont visité le site», a déclaré Anrew Poad, directeur général du National Trust, une association caritative du patrimoine.

D’après la police de Northumbria, l’adolescent a été placé en garde à vue. «Il se montre collaboratif avec les policiers dans leurs investigations», ont écrit les forces de l’ordre sur le réseau social X, anciennement Twitter, ajoutant que «notre enquête n’en est qu’à ses débuts, nous gardons l’esprit ouvert».

