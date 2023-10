Israël : le pape demande «que les attaques armées cessent»

Ce dimanche 8 octobre, lors de l'Angélus dominical, le pape François a appelé à la paix en Israël et en Palestine, où les combats ont repris.

Au lendemain de l'offensive du Hamas contre Israël, le pape François a demandé à ce que «cessent les attaques armées». Le souverain pontife a profité de l'Angélus dominical pour réagir à l'attaque de grande ampleur lancée samedi par le Hamas et qui a relancé les combats avec Israël.

D'après les derniers bilans, au moins 250 morts sont à déplorer côté israélien et 313 du côté palestinien. «J’exprime ma proximité aux familles des victimes, je prie pour elles et pour tous ceux qui sont en train de vivre des heures de terreur et d’angoisse, a déclaré le pape François depuis la place Saint-Pierre, au Vatican. Le terrorisme et la guerre n’apportent aucune solution.»

Il a dit suivre avec «appréhension» et «douleur» les événements, insistant sur le fait que «chaque guerre est une défaite». Aux milliers de fidèles rassemblées place Saint-Pierre, le souverain pontife a demandé de prier «pour que vienne la paix en Israël et en Palestine».