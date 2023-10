Attaques contre Israël : qu’est-ce que le dôme de fer qui doit protéger le pays des roquettes ?

C'est l'un des moyens de défense les plus importants de l'armée israélienne. Face aux centaines de roquettes tirées depuis la bande de Gaza et qui visent le pays ces derniers jours, les habitants sont protégés par un bouclier antimissile nommé Dôme de fer.

Le Hamas a lancé son opération «déluge d'Al-Aqsa» contre Israël, samedi 7 octobre. Face à ses attaques, Israël compte sur celui qu'elle surnomme «Le Dôme de Fer». Un système de bouclier anti-missile qui est l'un des piliers de la défense israélienne.

Développé à partir des années 2000 avec l'aide des États-Unis, cette technologie est entrée en action en Israël en 2011. Ce système va pouvoir analyser les trajectoires des roquettes, de manière à savoir si celles-ci se dirigent vers des zones habitées ou si elles vont tomber dans un terrain vague.

Dans le premier cas, lorsque la situation est jugée dangereuse, un missile va s'envoler automatiquement pour tenter d'intercepter la roquette. Si, en revanche, aucun dommage matériel ou humain n'est envisagé, «Le Dôme de Fer» va laisser l'engin explosif s'abattre sur le sol. Le bouclier est également capable de détruire des drones ou encore des missiles de croisière.

Concrètement, il s’agit de batteries de missiles portables qui peuvent donc être déplacées et installées partout sur le territoire. Muni de puissants radars, le système est capable de repérer un départ de tirs et de lancer des missiles d’interception en quelques fraction de secondes, choisissant laquelle des batteries opèrera au plus vite.

Un outil très coûteux

Les lanceurs sont équipés chacun de 20 missiles d’interceptions, capables d’abattre en vol, des engins de moyennes portées de 4 à 70 kilomètres. «Le Dôme de Fer» arrêterait selon l’armée israélienne, 90% des tirs. Mais ce système garant de la sécurité du territoire israélien a un coût. Chaque batterie revient à 50 millions de dollars et chaque missile environ à 50.000 dollars.

Toutefois, comme le système n'est pas infaillible, les autorités demandent aux habitants de se mettre à l'abri dès que la sirène annonçant l'arrivée d'une roquette retentit. De plus, les débris causés par les interceptions peuvent également être dangereux en retombant.