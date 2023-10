États-Unis : elle saute en parachute à l'âge de 104 ans et décède quelques jours après

Dorothy Hoffner est décédée ce lundi 9 octobre, quelques jours seulement après avoir sauté en parachute. À 104 ans, elle venait de battre le record du monde de la personne la plus âgée à avoir sauté.

Un dernier saut. Dorothy Hoffner, une femme de 104 ans habitant à Chicago, est décédée dans son sommeil lundi 9 octobre, dans la résidence pour personnes âgées où elle vivait.

Quelques jours avant de rendre son dernier souffle, la centenaire avait fait un saut en parachute à plus de 4.100 mètres d’altitude. Elle aura été la personne la plus âgée du monde à sauter en parachute, battant ainsi le record détenu depuis 2022 par la Suédoise Linnéa Ingegärd Larsson, alors âgée de 103 ans.

Dorothy Hoffner, the 104-year-old Chicago woman who jumped from a plane one week ago in what is believed to be a new world record for the oldest skydiver in the world, has died, local media reported pic.twitter.com/F2rHbPyoEF

