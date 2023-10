Etats-Unis : flashé à 145 km/h, il reçoit un PV de 1,4 million de dollars

Dans l’État américain de Géorgie, un homme a été flashé à 145 km/h au lieu de 90 km/h. S'il s’attendait à recevoir une amende, le montant de cette dernière l’a choqué. Et pour cause : la justice lui réclame la somme de 1,4 million de dollars.

Une drôle de mésaventure. L’histoire remonte au 2 septembre dernier. Alors qu’il rentrait chez lui à Savannah, dans l'État de Géorgie, aux Etats-Unis, Connor Cato a été contrôlé par les forces de l’ordre alors qu'il roulait à 145 km/h sur une route où la vitesse maximale autorisée est 90 km/h.

Par conséquent, Connor Cato s’attendait à recevoir une amende. Néanmoins, l’homme a été stupéfait lorsqu’il a reçu le montant réclamée par la justice. L'amende s'élevait en effet à 1,4 million de dollars.

Face à cette somme astronomique, Connor Cato a décidé de contacter le tribunal pensant qu’il s’agissait d’une faute de frappe. Au téléphone, son interlocutrice a estimé que la somme de 1,4 million de dollars «n’était pas une erreur».

«Non, ce n'est pas une faute de frappe. Soit vous payez le montant indiqué sur la contravention, soit vous venez au tribunal le 21 décembre à 13h30», lui a-t-elle dit.

D’après le New York Post, il s’agissait bel et bien d’une erreur et le chiffre indiqué sur l’amende visait à «effrayer» Connor Cato. «Nous n'émettons pas cet espace réservé comme une menace pour effrayer qui que ce soit devant le tribunal, même si cette personne a entendu différemment quelqu'un de notre organisation», a déclaré Joshua Peacock, porte-parole du gouvernement de la ville de Savannah, dans un communiqué.

Bien que cela ne soit qu’une erreur, l’homme doit quand même comparaître devant le tribunal. Le juge fixera, quant à lui, l’amende réelle, cette dernière ne pouvant excéder 1.000 dollars, plus les frais imposés par l’État.