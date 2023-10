Mort de Matthew Perry : les fans de «Friends» rendent hommage à l'acteur à New York

De nombreux admirateurs se sont rendus à New York, devant l'emblématique immeuble de la série culte «Friends» pour rendre un vibrant hommage à Matthew Perry, alias «Chandler», depuis son décès le 28 octobre dernier.

Pour toujours dans le cœur des fans. Depuis l’annonce du décès de Matthew Perry, âgé de 54 ans, samedi dernier, les fans ont afflué à New York pour rendre hommage à l’interprète de «Chandler», devant l’immeuble de «Friends».

Depuis dimanche, les bouquets de fleurs et les lettres écrites à la main se sont multipliés sur le trottoir au pied de l'édifice de six étages. Les fans les plus déterminés ont bravé la pluie pour se recueillir quelques minutes et rendre hommage au personnage attachant de blagueur à l'humour caustique et d'adulte qui a un peu de mal à grandir.

Au cœur de ce quartier prisé de Manhattan, le bâtiment était déjà un lieu de pèlerinage pour les fans de la sitcom des années 1990 et 2000, qui a su traverser les générations.

«Matthew Perry, j'ai grandi en le regardant dans «Friends», mes parents regardaient aussi la série. Il a vraiment eu un rôle dans ma vie et m'a tellement fait rire», a raconté Taylor Lanthier, étudiante en droit de 26 ans à Vancouver, au Canada. La jeune fille a profité d’une visite dans la Grosse Pomme pour déposer une rose jaune. Ces paroles ont fait écho à un petit mot posé par terre : «Merci pour tous les éclats de rire».

L’ami de tous

Parfois critiquée pour son univers aseptisé et peu diversifié, dans lequel évoluent ses six personnages de jeunes actifs New-Yorkais, «Friends» est avant tout une série «réconfortante» pour beaucoup.

«C'est juste une série légère», a résumé Eva, une lycéenne de 16 ans, qui habite le quartier voisin de Soho. «Quelque chose que je regarde quand je suis triste, ou si je veux rire un bon coup», a-t-elle ajouté.

Bien que les épisodes aient été tournés en studio en Californie, l'immeuble du 90 Bedford Street, où sont censés évoluer les personnages, en fait une histoire emblématique de New York. C’est également le cas du «Central Perk», le café où se retrouvent «Monica», «Phoebe», «Ross», «Rachel», «Joey» et bien sûr «Chandler».

Chris Triebel, un guide animant des visites centrées sur les séries télé et les films dans la ville, a affirmé à l’AFP : «Je suis sûr que vous pouvez trouver des gens qui ont déménagé à New York à cause de «Friends», juste pour le côté «aventurier» et romantique d'une vie de célibataire à 20 ans à New York».

«Il s'en va vraiment trop tôt […] Il écrivait brillamment, c'était un acteur très drôle, il aurait encore pu faire beaucoup de choses», finit-il par conclure.