Etats-Unis : un homme pointe une arme sur un enfant de 6 ans qui avait laissé des bonbons sur son porche pour Halloween

Une famille de New York est encore sous le choc, après qu'un homme a pointé une arme sur un enfant de 6 ans, samedi. Ce dernier avait, par erreur, laissé des bonbons sur son porche pour Halloween.

«Un gros malentendu». Un officier du département de police du comté de Nassau a confirmé à People que Michael Yifan Wen, 43 ans, originaire de Manhasset à New York, avait été arrêté et accusé de mise en danger du bien-être d'un enfant et de menaces après avoir pointé une arme à feu sur la tête d'un enfant de 6 ans, samedi 28 octobre.

La famille s'est trompée d'adresse

Selon un communiqué partagé par le département, les faits se sont produits vers 19h25. Une mère de 42 ans emmenait sa fille, ses deux fils et son neveu dans ce qu'elle pensait être une maison particulière située dans le quartier. La fillette de 10 ans avait l'intention de laisser un sac de cadeaux chez son amie, lorsque son frère de 6 ans est descendu de la voiture pour l'accompagner.

«Ils ont sonné à la porte et ont laissé un sac de cadeau rempli de bonbons pour Halloween sur le porche, avant de retourner au véhicule», indique le communiqué. La famille n'est pas allée loin avant de se rendre compte qu'elle s'était peut-être trompée d'adresse. De retour à la résidence, l'enfant de 6 ans est allé récupérer le sac de friandises pour le rapporter au domicile approprié, a précisé la police.

Evaluation de sa santé mentale

«A ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte, un homme est sorti de la maison et a pointé une arme de poing noire sur la tête de la victime», ajoute le communiqué. Selon une plainte pénale, obtenue par NBC 4, Michael Yifan Wen aurait déclaré au garçon : «Foutez le camp de ma propriété».

Le suspect a été arrêté dimanche et transféré au tribunal du premier district de Hempstead, New York. Il a plaidé non coupable et a été libéré. Il a été convoqué de nouveau devant le tribunal le 13 novembre, rapporte WDTN 2.

Son avocat, William Zou, a affirmé que son client, qui vit avec sa femme et ses enfants, a récemment été la cible d'adolescents frappant à sa porte sans raison. «Je pense que ce qui s'est passé hier était totalement un malentendu et une erreur. Lui et sa famille ont été terrorisés récemment par des coups constants à sa porte», a-t-il expliqué. Et d'ajouter : «Il a juste ouvert la porte, a réagi fortement, a dit à la personne de s'éloigner de sa propriété. Au moment où il a réalisé que c'était un enfant, il a commencé à regretter.»

Selon le bureau du procureur du comté de Nassau, Michael Yifan Wen a reçu l'ordre de se soumettre à une évaluation de sa santé mentale et de gérer sa colère», rapporte CBS New York.