«Je ne me sens pas bien» : le pape s’excuse de ne pas lire un discours devant des rabbins

Le pape François a confié se sentir affaibli ce lundi 6 novembre, lors de la Conférence des rabbins européens, alors qu’il devait lire son discours préparé à l’avance. Cette fatigue est liée à un rhume, a indiqué le Saint-Siège en fin de matinée.

Alors qu’il recevait une délégation de la Conférence des rabbins européens ce 6 novembre 2023, le pape François s’est retrouvé contraint d‘annuler la lecture de son discours rédigé à l’avance.

«Il se trouve que je ne me sens pas bien, et pour cela, je préfère ne pas lire le discours, mais vous le donner, et que vous l’emportiez», avait-il déclaré d’une voix manifestement essoufflée.

Lors d’une audience retransmise en direct dans la Salle de presse du Saint-Siège, le pontife qui aura 87 ans le 17 décembre, avait salué ses hôtes, leur souhaitant «la bienvenue» et se réjouissant de leur visite.

Le pape François enrhumé mais rassurant

«Le pape François est un peu enrhumé et a une longue journée d’audiences», a indiqué Matteo Bruni, directeur du Bureau de presse du Saint-Siège. Ce dernier a également déclaré que le pontife «souhaitait saluer individuellement les rabbins européens».

«C’est pour cela qu’il leur a remis son discours», a-t-il expliqué, indiquant que les activités du pape se poursuivent «de façon régulière».

Dans l’après-midi de ce lundi 6 novembre, le pontife argentin doit rencontrer quelque 7.000 enfants du monde entier dans la salle Paul VI.

Avant cette rencontre, le pape François avait reçu Pere Aragonès i Garcia, président de la Catalogne. La délégation espagnole avait fait savoir que l’entretien avait duré une quarantaine de minutes.

Cette année, le pontife a été hospitalisé à deux reprises. Une fois en mars pour une pneumonie, et une seconde fois en juin pour une opération à l’abdomen.

Toutefois, il s’est montré rassurant lors de son apparition du 1er novembre dernier à la télévision italienne : «Maintenant, je me sens très bien, je peux manger de tout», avait-il indiqué.