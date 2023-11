Boom des maladies respiratoires en Chine : trois ans après le Covid-19, une nouvelle infection inquiète les autorités

L’Organisation mondiale de la Santé a émis une alerte concernant la hausse des maladies respiratoires en Chine, et a demandé davantage d’informations à Pékin, alors que le spectre d'une nouvelle épidémie plane.

Une alerte qui rappelle de mauvais souvenirs. Quatre ans après la découverte d’un mystérieux virus, à l’origine de la pandémie mondiale de Covid-19, l’OMS alerte sur une hausse des maladies respiratoires en Chine.

L’organisation, qui avait été vivement critiquée pour son manque de réactivité concernant le Sars-Cov-2, a «adressé une demande officielle à la Chine pour obtenir des informations détaillées sur l'augmentation des maladies respiratoires et les cas de pneumonie chez les enfants», a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Le 13 novembre dernier, les autorités chinoises ont effectivement fait état d’une augmentation de l’incidence de maladies respiratoires dans l’ensemble du pays, conséquence, selon elles, de la levée des restrictions sanitaires concernant le Covid-19. La circulation de virus connus, comme celui de la grippe, ou le virus respiratoire syncytial, explique notamment cette hausse, selon les autorités.

Pékin a donc mis en place des systèmes pour recueillir des informations sur les maladies respiratoires et les virus grippaux, afin de les communiquer aux agences sanitaires internationales. La Chine avait été particulièrement critiquée pour son manque de transparence concernant la pandémie de Covid-19.

Appels à la vigilance

Selon ProMED, le programme international de veille épidémiologique, ce boom de maladies respiratoires touche surtout les enfants, victimes de «pneumonies non-diagnostiquées», qui présentent notamment de la fièvre et des nodules pulmonaires. «La date du début de l'épidémie n'est pas claire du tout, car il est inhabituel qu'autant d'enfants soient touchés aussi rapidement. Le rapport n'indique pas que des adultes ont été touchés, ce qui laisse supposer une certaine exposition dans les écoles. ProMED attend des informations plus précises sur l'étiologie et l'étendue de cette maladie préoccupante en Chine», a déclaré l’agence dans un communiqué.

L’OMS n’a pas confirmé cette information, et a affirmé ne pas savoir si l’augmentation des infections chez les enfants est due à la hausse de la circulation des maladies respiratoires confirmée par la Chine, où s’il s’agit d’un événement distinct, comme l’apparition d’un virus inconnu.

Inquiète face à la recrudescence de ces maladies respiratoires, l'OMS a donc demandé à la Chine «des informations supplémentaires sur les tendances récentes de la circulation des agents pathogènes connus, notamment la grippe, le SRAS-CoV-2, le VRS et le mycoplasme pneumoniae, ainsi que sur la charge actuelle qui pèse sur les systèmes de soins de santé», et a appelé la population chinoise d'adopter des mesures sanitaires strictes, comme la distanciation physique, le port du masque ou l'isolement en cas de symptôme.