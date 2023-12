Eurostar : pourquoi de nombreux trains sont-ils annulés ce jeudi ?

Plus aucun train ne circule sous la Manche. Les salariés de Getlink, société gestionnaire du tunnel qui rallie la France à l’Angleterre, ont lancé une grève de dernière minute, ce jeudi 21 décembre, bloquant l’ensemble du trafic Eurostar à quelques jours de Noël.

Un «cadeau» de Noël dont les voyageurs se seraient bien passé. Les salariés de Getlink, société gestionnaire du tunnel sous la Manche, ont lancé une grève inopinée paralysant le trafic des trains Eurostar à la veille des départs en vacances.

Tous les trains Eurostar circulant dans le tunnel mais aussi les navettes transportant des voitures et des camions sont donc bloqués jusqu'à nouvel ordre. La compagnie ferroviaire, a dores et déjà publié un communiqué pour commenter cette grève surprise.

< con't We’d urge all passengers to postpone their travel due to the Channel Tunnel closure and the continuing uncertainty. Again; we are very sorry for the impact this is having. Thank you for your understanding.

— Eurostar (@Eurostar) December 21, 2023