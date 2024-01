Séismes au Japon : les images terrifiantes des dizaines de tremblements de terre qui ont frappé le pays (vidéos)

Ce lundi 1er janvier 2024, le Japon a été le théâtre d’importants tremblements de terre. Plus d’une trentaine de séismes de magnitude supérieure à 4 ont touché le pays, occasionnant de nombreux dégâts matériels et un risque très redouté d'un tsunami de grande ampleur, finalement écarté.

La crainte d’un nouveau Fukushima. Alors que l’année 2024 commence à peine, le Japon a été frappé par de très forts tremblements de terre, dont trois importants avec des magnitudes de 5.7, 6.1 et 7.6 enregistrées. Plus d’une trentaine de secousses ont été détectées, engendrant des images terrifiantes rapidement virales.

Sur les nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut ainsi voir la violence des secousses mais surtout les dégâts qu'elles ont entraînés. Parmi les multiples images diffusées, une scène se déroulant dans un bowling, où l'on peut voir les personnes se réfugier sous les tables et des meubles tomber au sol, a particulièrement été partagée.

#Japon Vidéo impressionnante de ce séisme de 7.6 qui vient de frapper l’Ouest du Japon. (Twitter) pic.twitter.com/h2HtLIWs80 — Chrystopher Barolin (@ChrysBarolin) January 1, 2024

Sur une autre, ce sont les voitures dans un parking qui sont largement touchées par le séisme. On peut les voir bouger d'avant en arrière de manière rapide et violente.

Japan - This is footage of the earthquake filmed by a terrified family. Japan have issued an urgent evacuation notice on the western coast as part of a tsunami warning pic.twitter.com/ETm1VLrJth — RonEnglish (@RonEng1ish) January 1, 2024

Dans une gare, les panneaux d'annonce ont très violemment bougé faisant craindre leur chute.

Frightening visuals from Japan as it begins new year suffering a massive 7.6 magnitude earthquake. pic.twitter.com/e3gyiVkq8f — Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 1, 2024

le risque d'un tsunami dans tous les esprits

Alors que les premières vagues ont touché les côtes nippones, les tremblements de terre de haute magnitude ont fait craindre aux premières heures de la catastrophe l'arrivée d'un tsunami équivalent à celui de mars 2011 lors du drame nucléaire de Fukushima.

Scary visuals, The 7.6 Earthquake in Western Japan today made the entire river/waterway jump out of its basin like it's a amusement swimming pool wave!





Tsunami warning across western Japan coast! #japan #tsunami pic.twitter.com/GTEpBbLcDn — Vishal Verma (@VishalVerma_9) January 1, 2024

Les images des internautes montrant des fleuves sortant quasiment de leur lit lors des secousses avaient attisé l'hypothèse d'un ou plusieurs tsunamis très dévastateurs en prévision.

Les dégâts déjà constatés sont en effet impressionnants et plus de 35.000 foyers sont privés d'électricité et de nombreuses routes et maisons ont été fissurées voir détruites par les séismes et leurs répliques.

Video: the uploader of this video says they are in the coastal town of Uchinada in Ishikawa, Japan. It looks like the earthquake dealt major damage. pic.twitter.com/k9DGHybWKW — Jeffrey J. Hall (@mrjeffu) January 1, 2024

Pour l'heure, aucun bilan de pertes humaines n'a été communiqué par les autorités japonaises.

Finalement, le scénario du pire ne s'est pas non plus matérialisé. Les plus importantes vagues de tsunami, mesurées dans le port de Wajima dans la péninsule de Noto, ont atteint 1,2 mètre de haut. La menace d'un tsunami puissant est «largement écartée», estime désormais le Centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique (PTWC), une agence américaine basée à Hawaï.