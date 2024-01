L’année 2023 est la plus meurtrière pour les civils dans le monde depuis plus d’une décennie

D’après les données recueillies par l’association caritative Action on Armed Violence (AOAV) et relayées ce lundi 8 janvier, 33.846 civils ont été tués dans le monde en 2023 par une arme explosive. Ce chiffre, en hausse de 62% par rapport à 2022, est le plus élevé depuis le début de ce recensement annuel par l’organisation en 2010.

Plus d’un tiers des victimes civiles en 2023 ont été recensées à Gaza. L’année 2023 a été la plus meurtrière à travers le monde concernant l'utilisation d'armes explosives touchant les civils, selon le bilan annuel relayé par l’association caritative Action on Armed Violence (AOAV) ce lundi.

Au total, 33.846 civils ont été abattus dans le monde l’an dernier, soit une hausse de 62 % par rapport à 2022. Le total de civils morts observé en 2023 par l’organisation est le plus élevé depuis que cette dernière réalise une enquête annuelle sur ce sujet en 2010.

Plus globalement, le nombre de morts et d’incidents liés à l’utilisation d’armes explosives sur le globe a augmenté de 122% entre 2022 et 2023. Le nombre total de victimes de la violence explosive recensées dans le monde s'élève à 46.500 personnes, dont 73% de civils.

The latest global explosive violence monitor report from @aoav reveals a surge in civilian fatalities and incidents of explosive weapon use globally in 2023, with a 122% rise in global civilian fatalities compared to the previous year.https://t.co/IprBm8XMFP pic.twitter.com/4ebRPbXC37 — Dr Iain Overton (@iainoverton) January 9, 2024

«L'année dernière s'est avérée être la plus néfaste pour les civils en raison de la violence explosive depuis le début de notre surveillance en 2010», a précisé Iain Overton, le directeur exécutif d’AOAV. A noter que la guerre en Ukraine, qui fêtera un triste deuxième anniversaire le 24 février prochain, ainsi que la guerre au Soudan, commencée le 15 avril dernier, ont largement contribué à gonfler ces statistiques.

Le nombre relevé par AOAV en 2023 dépasse les niveaux de pertes enregistrés au plus fort de la guerre civile syrienne et au début de la campagne occidentale contre l'État islamique, entre 2013 et 2017. A l’époque, le total des morts et des blessés dépassait régulièrement le cap des 30.000 victimes.

37% des victimes civiles recensées à Gaza

Selon l’AOAV, l’opération «Épées de fer» déclenchée par Israël dans Gaza en riposte aux attaques terroristes du Hamas perpétrées le 7 octobre dernier représenterait 37 % de toutes les victimes civiles observées sur le globe en 2023. L’organisation a dénombré sur place 9.334 civils tués et 3.616 blessés. Plus largement, le ministère de la Santé de Gaza, qui ne différencie pas les décès entre civils et combattants, a recensé 9.334 civils tués et de 3 616 blessés à Gaza depuis le 7 octobre.

En raison des centaines de frappes lancées quotidiennement par Israël à Gaza, le bilan a été plus lourd sur le territoire palestinien qu’en Ukraine. La guerre opposant la Russie à l’Ukraine a fait 8.351 victimes civiles en 2023, contre 2.546 au Soudan lors de la guerre civile débutée en avril dernier.

Le rapport annuel de l’organisation a indiqué que chaque frappe aérienne touchant Gaza depuis le début du conflit a tué en moyenne 11,1 civils sur place, soit quatre fois plus que les opérations israéliennes antérieures à 2023.

12.950 victimes civiles de la violence explosive, à savoir une blessure ou un décès liés aux frappes aériennes, aux attaques d'artillerie ou aux autres bombes, ont été enregistrées par l’AOAV à Gaza en 2023. A titre de comparaison, ce chiffre a été de 420 en Israël l’an dernier. A noter que les victimes de fusillades et d'attaques à l'arme blanche n’ont pas été comptabilisées dans le rapport annuel.

Des chiffres largement sous-évalués

Pour réaliser son étude, l’AOAV a compilé de nombreux rapports en langue anglaise d'incidents mondiaux de violence explosive. Il est important de noter que les chiffres relayés concernant le nombre de blessés et de morts est largement sous-évalué.

Toutefois, la méthodologie de calculs utilisée par l’organisation est la même depuis 2010, ce qui permet de comparer l’évolution des pertes civiles et des dommages causés par les explosifs à l'échelle mondiale chaque année depuis cette date.