Thaïlande : mécontent de sa coupe, il attrape la tête du coiffeur et lui rase sa frange avec une tondeuse (vidéo)

Souhaitant se faire couper les cheveux, un touriste russe en vacances en Thaïlande s’est récemment rendu dans un salon de coiffure. Mais mécontent du résultat final, ce dernier s’en est violemment pris au coiffeur... en lui rasant sa frange.

Un client violent dont ce coiffeur thaïlandais se souviendra longtemps. Fin janvier, un citoyen russe a décidé de passer quelques jours en Thaïlande afin de profiter du beau temps et des températures estivales. Lors de son séjour, l’homme s’est rendu dans un salon de coiffure situé à Pattaya pour se faire beau. Seul bémol : il ne parlait pas bien anglais.

De ce fait, ce Russe s’est contenté de donner des instructions au coiffeur à l’aide de quelques gestes. Mais visiblement, les deux hommes ne se comprenaient pas. Résultat, le touriste s’est retrouvé avec une coupe de cheveux qu’il n’a pas vraiment apprécié.

Russian man was upset with his haircut so he shaved a Thai Barber's head and fled the shop, Pattaya, Thailand.



