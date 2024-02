Suède : un incendie ravage le plus grand parc d'attraction du pays et fait 12 blessés (vidéo)

En Suède, un incendie de grande ampleur s’est déclaré dans le parc d’attractions Liseberg, situé à Göteborg, une ville de l’ouest du pays scandinave. Par chance, aucune victime n’est à déplorer, seules douze personnes ont été légèrement blessées.

De l’attraction au drame. Ce lundi matin, le plus grand parc d’attractions de Suède, situé à Göteborg, a été le théâtre d’un spectaculaire incendie. En se propageant dans un nouvel espace aquatique, il a fait douze blessés légers, selon les autorités. Selon la police, un hôtel et des bureaux contigus du parc d’attractions Liseberg ont été évacués par les forces de l’ordre. Pour des blessures légères, les douze personnes ont été soignées à l’hôpital.

Des images des médias locaux montrent des boules de feu explosant, des flammes et plusieurs explosions détruisant un toboggan aquatique, tandis qu'un nuage de fumée noire s'élevait au-dessus de la ville.

Yet-to-be-opened waterslides at #Liseberg park were engulfed in flames, prompting evacuations of nearby buildings. Plumes of black smoke drifted over #Gothenburg, #Sweden's second-largest city. Authorities are unsure of any casualties. Residents are advised to seek shelter… pic.twitter.com/KseHhEK3X9

— Volcaholic (@volcaholic1) February 12, 2024