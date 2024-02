Israël-Hamas : Emmanuel Macron demande à Benjamin Netanyahou la fin des opérations israéliennes

Dans un entretien téléphonique ce mercredi, le président de la République Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou la fin des opérations israéliennes à Gaza et la conclusion, «sans plus de délai», d’un accord sur un cessez-le-feu.

Ce mercredi, le président de la République Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à l’heure où les opérations israéliennes se poursuivent à Gaza après les attaques terroristes du Hamas perpétrées sur le sol de l’Etat hébreu le 7 octobre dernier.

Lors de cet entretien téléphonique, le chef de l’Etat a demandé la fin des opérations israéliennes. «Le Président de la République a rappelé que la libération de tous les otages, dont nos trois compatriotes, était une priorité absolue pour la France. Il a souligné l’extrême urgence qu’il y avait à conclure, sans plus de délai, un accord sur un cessez-le-feu qui garantisse enfin la protection de tous les civils et l’entrée massive de l’aide d’urgence. Le bilan humain et la situation humanitaire sont intolérables et les opérations israéliennes doivent cesser», a indiqué l’Elysée dans un communiqué.

«Le Président de la République a exprimé l’opposition ferme de la France à une offensive israélienne à Rafah, qui ne pourrait qu’aboutir à un désastre humanitaire d’une nouvelle magnitude, comme à tout déplacement forcé de populations, qui constitueraient des violations du droit international humanitaire et feraient peser un risque supplémentaire d’escalade régionale», a ajouté le palais présidentiel.

Alors que la situation humanitaire à Gaza reste préoccupante, Emmanuel Macron a également demandé à Benjamin Netanyahou l’ouverture «du port d’Ashdod, une voie terrestre directe depuis la Jordanie et tous les points de passage» afin d’acheminer l’aide humanitaire à la population gazaouie.