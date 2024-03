Nouvelle-Zélande : 50 personnes blessées après d’importantes turbulences dans un vol entre Sydney et Auckland

Cinquante personnes d’un vol de la compagnie aérienne LATAM reliant Sydney (Australie) à Auckland (Nouvelle-Zélande), ont été blessées ce lundi 11 mars après que leur avion a traversé d’importantes turbulences. Treize d’entre elles ont été hospitalisées, dont une dans un état grave.

Un vol plus qu’agité pour les passagers du vol LA800 de la compagnie chilienne LATAM Airlines. Ce lundi 11 mars, 50 personnes ont été blessées en raison d’importantes turbulences sur un vol de cette compagnie reliant Sydney à Melbourne, première étape d’un vol à destination de Santiago, au Chili.

Selon la compagnie aérienne, un «incident technique» serait à l’origine des turbulences, ce qui a «provoqué un fort mouvement», sans empêcher l’avion d’atterrir en Nouvelle-Zélande.

Une passagère a expliqué au New Zeland Herald qu’elle regardait un film quand l’avion a subitement perdu de l’altitude et qu’un «certain nombre de passagers et de membres d’équipage ont été projetés au plafond de l’avion». «Je suis passée en mode guerrière et j’ai commencé à aider où je le pouvais parce que les membres d’équipage étaient blessés», a-t-elle ajouté.

UPDATE: 50 INJURED ON LATAM BOEING FLIGHT





Emergency services in New Zealand treated 50 people for injuries after passengers and crew were thrown into the ceiling, with one person in a serious condition.





Source: NZ Herald https://t.co/qPP0CriFSl pic.twitter.com/fgKbT7tFow

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 11, 2024