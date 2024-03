Kate Middleton : Donald Trump prend sa défense après le scandale de la photo retouchée

Donald Trump a publiquement pris la défense de Kate Middleton, ce mardi 19 mars, après la polémique suscitée par la publication d'une photo retouchée lors de la fête des mères britannique.

«Cela ne devrait pas être un gros problème parce que tout le monde est médecin. Vous regardez ces acteurs de cinéma, puis vous les voyez dans la vraie vie et vous vous demandez : "Est-ce la même personne sur la photo ?"», a déclaré le candidat à la présidentielle de 2024 à Nigel Farage, lors d’une interview sur GB News.

Le candidat républicain a ajouté qu'il était choqué par les réactions qui ont suivi la publication du cliché : «Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir un tel déferlement à ce sujet». «C'était un traitement médical très mineur. C'est une période difficile. Ils s'en prennent vraiment à elle», a-t-il conclu.

L'état de santé de Kate Middleton est au cœur d'une frénésie sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de son retrait de la vie publique en janvier dernier, après avoir subi une opération abdominale. Le palais de Kensington avait alors publié une déclaration indiquant que la future reine n'exercerait aucune fonction royale avant Pâques.

L'épouse du Prince William a été photographiée par des paparazzi à trois reprises depuis son opération. Cependant, les spéculations se sont intensifiées lorsqu'elle a publié une photo falsifiée d'elle-même et de ses enfants pour la fête des mères au Royaume-Uni. Plusieurs agences de presse ont immédiatement retiré la photo, affirmant qu'elle avait été largement «retouchée».

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024