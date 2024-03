Cancer de Kate Middleton : le prince et la princesse de Galles «extrêmement touchés» par les messages de soutien qu’ils ont reçus

Dans un communiqué publié samedi 23 mars, le porte-parole du Palais de Kensington a indiqué que le prince et la princesse de Galles ont été «extrêmement touchés» par les messages de soutien qu'ils ont reçus après l’annonce du cancer de Kate Middleton.

Des milliers d'anonymes émus et inquiets. Alors que Kate Middleton a dévoilé, dans une vidéo publiée vendredi 22 mars au soir, être atteinte d’un cancer dont elle n’a pas précisé la nature, le public, qu'il soit britannique, du Commonwealth ou d'ailleurs, a rapidement réagi à cette annonce en apportant son soutien à la princesse de Galles.

Dans un communiqué en date du samedi 23 mars, le palais de Kensington a indiqué que le couple princier était «extrêmement touché» par ces messages de soutien et d’encouragement.

«Le prince et la princesse ont tous les deux été extrêmement touchés par les messages de sympathie (envoyés par) des personnes du Royaume-Uni, du Commonwealth et autour du monde (…). Ils sont extrêmement touchés par la chaleur et le soutien du public», a déclaré le porte-parole de la résidence royale.

Et de conclure : «Ils sont reconnaissants de la compréhension (du public concernant) leur demande de respect de la vie privée en cette période».

À la suite de la découverte de son cancer, Kate Middleton a démarré un traitement de chimiothérapie préventive. Dans la vidéo publiée vendredi, la princesse de Galles a également précisé qu’«avoir William», son époux et héritier du trône, à ses côtés «est source de confort car il me rassure».

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Elle dit espérer que le public comprenne que sa famille a «besoin de temps, d’espace et d’intimité» pendant la poursuite de son traitement.