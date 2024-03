Etats-Unis : plus de 46.000 ponts seraient en mauvais état

Aux États-Unis, la collision d'un porte-conteneurs avec le pont Francis Scott Key à Baltimore a soulevé de nombreuses inquiétudes. Un pays où plus de 46.000 ponts sont potentiellement vulnérables, sur les 600.000 existant.

Quelques jours après l’effondrement tragique du pont Key de Baltimore, l’heure est désormais à l’inquiétude. Pour cause, sur les 600.000 ponts présents aux États-Unis, plus de 46.000 seraient en «mauvais» état, selon l'American Society of Civil Engineers et le gouvernement fédéral, et 17.000 risqueraient de s’effondrer sous l’effet d’un seul coup.

Ces derniers sont ce que l’on appelle des ponts «critiques pour la rupture» : si le choc est suffisamment fort et qu’il survient à l’endroit fragilisé, une grande section du pont, ou son ensemble peut s’effondrer. Le pont Francis-Scott-Key, effondré le 26 mars dernier était «à risque de fracture», avait déclaré le National Transportation Safety Board au lendemain du drame.

Fragilisés par des navires de plus en plus grands

À l’origine de ces fragilisations figurent des structures vieillissantes, des événements climatiques extrêmes, des camions de plus en plus lourds, et de possibles collisions avec des porte-conteneurs de plus en plus grands. Tous ces facteurs représentent un risque important d’effondrement.

Les ponts routiers américains sont inspectés par les États au moins une fois tous les deux ans. Ils sont alors classés dans les catégories «bon» «moyen» ou «mauvais». Un pont en mauvais état présente des éléments structurels dans un état de «détérioration avancée».

Et si le nombre de ponts structurellement déficients a diminué ces dernières années, le rythme des dépenses d'amélioration, lui, s'est ralenti.

Selon les experts, les vieux ponts doivent être améliorés ou protégés contre des navires modernes de plus en plus grands. Par exemple, celui qui a percuté le pont Francis-Scott-Key mardi, mesurait presque 300 mètres de long, soit près de deux fois la longueur des navires utilisés lors de la construction du pont dans les années 1970.

Entre 1960 et 2015, 35 grands ponts se sont effondrés dans le monde, à cause de collisions avec des navires ou des péniches, entraînant 342 décès, selon un rapport de 2018 de l'Association mondiale pour les infrastructures de transport par voie d'eau, relayé par CNN.