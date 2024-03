L'acteur Chance Perdomo est décédé à 27 ans dans un accident de moto

Ce vendredi 29 mars, l'acteur Chance Perdomo est mort à seulement 27 ans après un accident de moto, ont déclaré ses agents dans la nuit. Après avoir été nommé aux Baftas, il avait brillé dans les séries «Les Nouvelles Aventures de Sabrina» et «Gen V».

Une disparition brutale. Ce vendredi, l'acteur Chance Perdomo, aperçu dans les séries «Les Nouvelles Aventures de Sabrina», diffusée sur Netflix, et «Gen V», sur Prime Video, est décédé ce vendredi à l'âge de 27 ans. Selon The Wrap, sa mort est due à un accident de moto où il est le seul impliqué.

The producers of ‘GEN V’ have released a statement about Chance Perdomo’s tragic passing.





“We can’t quite wrap our heads around this… Even writing about him in the past tense doesn’t make sense” pic.twitter.com/ghl06UAGMd

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 30, 2024