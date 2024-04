Attaque de l'Iran contre Israël : ce que l'on sait du bunker dans lequel Benjamin Nentanyahou s'est replié

Selon plusieurs médias israéliens, le Premier ministre du pays, Benjamin Netanyahou, a passé la nuit dans un bunker nucléaire ultra sécurisé à Jérusalem, ce samedi 13 avril, alors qu’Israël faisait face à une offensive de l’Iran.

Une nuit sous haute tension. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est replié dans un bunker ultra sécurisé, au sous-sol de la propriété de l'un de ses amis proches, à Jérusalem, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, pendant et après les attaques menées par l’Iran contre Israël. Selon l’armée israélienne, plus de 300 missiles ont été tirés par l’Iran, dont «99%» ont été interceptés.

Selon plusieurs médias israéliens, ce bunker serait situé dans un grand hôtel particulier, qui se trouve dans le nord du quartier Talpiyot, dans la moitié sud de Jérusalem. Le propriétaire du bunker est un milliardaire américain d’origine russo-israélienne nommé Simon Falic, qui a fait fortune grâce à une société de distribution en duty free aux États-Unis, et qui est un grand ami du Premier ministre.

Le fils aîné du Premier ministre, Yair Netanyahou, qui vit actuellement à Miami, réside dans un appartement appartenant à la famille du milliardaire. La famille Falic est également connue pour faire partie des plus grands donateurs et soutiens du Premier ministre, et de certaines communautés juives en Israël, et notamment en Cisjordanie.

This is an amazing story by @talshalev1: Ahead of a possible attack from Iran Netanyahu moved over the weekend to the house of Simon Falic in Jerusalem which according to previous reports has a fortified bunker. Falic is a U.S. billionaire, a GOP donor and the owner of Duty Free… https://t.co/H70nQ5uyNI

— Barak Ravid (@BarakRavid) April 13, 2024