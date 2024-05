États-Unis : les images impressionnantes des tornades qui ont ravagé le sud du pays et fait au moins 15 morts

Le sud des États-Unis a été touché par de puissantes tornades qui ont tout emporté sur leur passage, dans la nuit de samedi à dimanche. Les images de la catastrophe sont impressionnantes. Pour l'heure, le bilan fait état de 15 morts, mais les recherches continuent pour tenter de retrouver d’éventuels survivants.

Un véritable drame. Au moins 15 personnes sont décédées dans la nuit de samedi à dimanche au cours d’une série de 25 tornades qui ont touché le Texas, l’Oklahoma et l’Arkansas, dans le sud des États-Unis. Des recherches ont continué pour tenter de retrouver et de localiser d’éventuels survivants dans les décombres des bâtiments détruits par le souffle des tornades.

De nombreuses photos et vidéos, partagées sur les réseaux sociaux, rendent compte de la puissance du phénomène.

À Dallas, ce ne serait pas moins de sept personnes qui auraient trouvé la mort, selon le shérif du comté de Cooke, Ray Sappington. «Malheureusement, ce chiffre va augmenter», a-t-il assuré sur la chaîne The Weather Channel, décrivant au passage des «dégâts massifs».

Pour se mettre à l’abri, plusieurs personnes ont tenté de se réfugier dans une station-service à côté d’une autoroute, qui a finalement été grandement touchée. «Beaucoup» de blessés ont été déplorés, selon Ray Sappington.

Before and after photos after a tornado hit the Shell Gateway 50 (One9 Fuel Network) Truck Stop in Valley View, Texas, United States





25 May 2024 #tornado #Texas #ValleyView pic.twitter.com/keZnUZeqqy

