Singapore Airlines : la compagnie va verser près de 10.000 euros aux passagers touchés par de violentes turbulences sur un vol

Singapore Airlines a versé ses premières compensations aux blessés de son récent vol chaotique ayant provoqué un décès et plus d'une centaine de blessés. L'enveloppe minimale est fixée à 10.000 dollars.

Alors que chaque personne avait déjà reçu 1.000 dollars de Singapour (soit plus de 600 euros) à la suite des récents événements survenus sur le vol SQ321 et causés par de violentes turbulences, un nouveau dédomagement de près de 9.000 euros a été proposé à tous les blessés. Et la note va encore s'alourdir pour la compagnie aérienne.

Des sommes plus élevées pour les blessés graves

En effet, les blessés nécessitant une prise en charge spécifique se sont vus, quant à eux, indemnisés à hauteur de 25.000 dollars pour couvrir leurs besoins immédiats.

Une avance de fonds qui ne sera pas suffisante, comme l'anticipe le transporteur, dans un communiqué : «(Les victimes) sont invitées à discuter d'une offre d'indemnisation adaptée à leur situation spécifique lorsqu'elles se sentiront bien et prêtes à le faire».

En premier lieu, le billet de l'ensemble des passagers (211 personnes) avait été remboursé et, conformément à la loi aérienne, Singapore Airlines a précisé que «tous les passagers recevront également une indemnité de retard conformément aux réglementations de l'Union européenne ou du Royaume-Uni».

En outre, la compagnie n'avait déjà pas hésité à financer le voyage des proches des blessés jusqu'à Bangkok. Tenu par la convention de Montréal, Singapore Airlines est responsable des dommages causés par son vol sur les passagers à son bord.