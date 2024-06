Euro 2024 : hooliganisme, risque terroriste, désinformation... Une compétition sous haute sécurité

L’Euro 2024 de football qui débutera en Allemagne ce vendredi 14 juin sera placé sous haute sécurité avec près de 22.000 agents engagés sur le terrain chaque jour pendant un mois afin d’assurer la sécurité de près de 12 millions de supporters attendus dans les fan zones pour l’événement.

Un premier événement sportif planétaire sur le Vieux Continent avant les JO 2024 à Paris. A l’occasion de l’Euro 2024 en Allemagne, qui se déroulera de ce vendredi 14 juin au 14 juillet prochain, près de 12 millions de supporters sont attendus dans les fan zones.

Afin de sécuriser au mieux les 51 rencontres de la compétition, le gouvernement allemand a misé sur le déploiement d’environ 22.000 agents en service chaque jour pendant un mois, selon Euronews.

«La police sera fortement présente partout où de grandes foules se déplaceront. Ce sera un effort majeur, comme je l'ai dit précédemment, mais il est également crucial pour le tournoi», a averti Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur, en amont de l’événement.

Certaines rencontres identifiées «à haut risque»

La première problématique pour les forces de sécurité allemandes résident dans le fait que l’Allemagne se situe en plein centre de l’Europe, permettant ainsi aux fans, dont les plus violents, d’accéder facilement aux dix villes accueillant des matchs de l’Euro 2024.

L’UEFA a d’ores et déjà classé comme étant à «haut risque» les rencontres disputées par les équipes de Pologne, de Croatie, de Roumanie, des Pays-Bas et de République Tchèque en raison du fort hooliganisme présent dans ces nations. Dès dimanche, le match opposant l’Angleterre et la Serbie à Gelsenkirchen sera lui-aussi particulièrement scruté pour cette raison.

Afin de limiter au maximum les affrontements aux abords des stades, la consommation d'alcool sera proscrite dans les tribunes et à l'extérieur des stades. Seules les bières sans alcool seront autorisées lors des 51 rencontres de l'Euro 2024. L'interdiction de boire sera également en vigueur le soir dans le centre-ville des communes concernées par une rencontre de l’Euro 2024.

Une sécurité maximale pour contrer plusieurs types de menaces

Marqué par de violentes attaques motivées par le terrorisme ces dernières semaines, dont une à Mannheim le 31 mai ayant fait un mort et cinq blessés, le pays a décidé de se focaliser sur la menace terroriste pour l’Euro 2024. Néanmoins, les forces de l’ordre allemandes ont également ciblé d’autres menaces, comme le hooliganisme, la désinformation, une catastrophe naturelle ou encore la gestion des matchs de l’Ukraine.

«Nous nous armons contre tous les dangers envisageables avec un haut niveau d'engagement de la part de toutes les autorités de sécurité. Notre focus s'étend de la menace du terrorisme islamiste aux hooligans et autres criminels violents, en passant par la cybersécurité», a confirmé Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur.

Pour optimiser la coordination des équipes de sécurité sur le terrain, un QG baptisé «centre international de coopération policière» a été installé à Neuss, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Ce centre stratégique doit regrouper les «agents de liaison internationaux qui assurent l'échange d'informations, coordonnent le déploiement des délégations internationales de toute l'Europe et évaluent les informations relatives à la sécurité du tournoi», selon le comité d’organisation du tournoi.

Comme pendant les JO 2024, une partie des policiers n’auront pas le droit à des vacances pendant la durée de la compétition.