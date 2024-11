États-Unis : la Chine souhaite s’entendre avec la nouvelle administration de Donald Trump pour «parvenir à une coexistence pacifique à long terme»

Le président chinois Xi Jinping a assuré que la Chine souhaite «parvenir à une coexistence pacifique à long terme» avec la nouvelle administration de Donald Trump, lors d'un tête-à-tête officiel avec Joe Biden samedi à Lima.

Vers une transition en douceur. À deux mois du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le président chinois Xi Jinping a formulé ses attentes lors d’une rencontre en tête-à-tête avec le président américain sortant Joe Biden à Lima (Pérou), en marge de la 31e édition du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Il a notamment exhorté les États-Unis à ne pas franchir la «ligne rouge» dans leur soutien à Taïwan. Il a affirmé que «la question de Taïwan, la démocratie et les droits de l'homme», ainsi que le système politique et économique chinois et ses intérêts en matière de développement «sont les quatre lignes rouges de la Chine qui ne doivent pas être remises en question», a rapporté la télévision d'État chinoise CCTV.

La Chine revendique Taïwan comme une partie de son territoire et a dit ne pas écarter l'usage de la force pour ramener l'île sous son contrôle. Ces dernières années, elle a renforcé sa pression militaire en envoyant presque quotidiennement avions de guerre, drones et navires autour de l'île.

Les États-Unis sont le principal soutien de Taïwan en matière de sécurité, même s'ils ne reconnaissent pas diplomatiquement l'île.

Vers une coexistence pacifique à long terme

Le président chinois Xi Jinping a assuré son homologue américain Joe Biden que la Chine et les États-Unis devraient «continuer à explorer la bonne voie» pour s'entendre et «parvenir à une coexistence pacifique à long terme».

Il a assuré que la Chine était «prête à travailler avec la nouvelle administration américaine pour maintenir la communication, élargir la coopération et gérer les différences» en vue «d'une transition en douceur» des relations bilatérales.

En écho, Joe Biden, qui effectue l'une de ses dernières grandes sorties internationales, a dit que les deux pays devaient tout faire pour éviter que la concurrence entre eux ne «dérive en conflit».

«Nos deux pays ne peuvent pas laisser cette concurrence dériver en conflit. C'est notre responsabilité et, au cours des quatre dernières années, je pense que nous avons prouvé qu'il était possible d'entretenir cette relation», a-t-il ajouté.

Le président sortant s’est dit «fier des progrès accomplis» pour stabiliser la relation entre Washington et Pékin. «Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais nos conversations ont toujours été franches», a-t-il affirmé.

Cette rencontre entre les dirigeants des deux superpuissances était la dernière avant le retour à la Maison Blanche en janvier de Donald Trump, dont le premier mandat a été marqué par des tensions et une confrontation commerciale avec la Chine.

Pendant sa campagne, le milliardaire a notamment promis de protéger l'industrie américaine, menaçant d'imposer des droits de douane de 10 à 20% sur les produits importés et jusqu’à 60% sur ceux provenant de Chine. Il a en outre déjà nommé dans son équipe des tenants d'une ligne dure face à Pékin.

Après Lima, Joe Biden et Xi Jinping se rendront au Brésil pour participer au G20.