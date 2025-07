Tsunami dans le Pacifique : quels sont les pays qui ont émis une alerte ?

Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 juillet, plusieurs pays du Pacifique ont émis une alerte au tsunami à la suite d’un séisme de magnitude 8,8, suivi de plusieurs répliques, survenu au large de la région russe du Kamtchatka.

Une situation catastrophique. A la suite d’un séisme de magnitude 8,8 ayant frappé au large de la région russe du Kamtchatka, plusieurs pays ont émis une alerte au tsunami et ont demandé aux habitants d’évacuer.

Au Japon, l’alerte porte sur toute la côte nord et est de l’archipel, jusqu’au sud d’Osaka, ainsi que les petites îles périphériques. Au-delà, ainsi que dans les baies de Tokyo et d’Osaka, le tsunami pourrait atteindre 1 mètre.

L’Agence météorologique japonaise (JMA) a indiqué, de son côté, que «des tsunamis frapperont à répétition. Ne vous aventurez pas en mer et ne vous approchez pas des côtes tant que l'alerte n'est pas levée».

L’évacuation des habitants a débuté dans l’archipel. En effet, les employés de la centrale nucléaire de Fukushima (nord du Japon), détruite par un puissant séisme et un tsunami en mars 2011, ont été évacués, a indiqué son opérateur. De plus, selon l’AFP, un premier tsunami, haut de 30 cm, a d’ores et déjà été observé dans l’île septentrionale de Hokkaido.

Le Centre de prévention chinois a également émis une alerte au tsunami. «Sur la base des derniers résultats d'alerte et d'analyse, le Centre de prévention des tsunamis du ministère des Ressources naturelles a déterminé que ce séisme a déclenché un tsunami, lequel devrait causer des dégâts dans certaines zones côtières de la Chine», a-t-il écrit dans un communiqué.

Outre le japon et la Chine, un tsunami pourrait frapper le long de certaines côtes de l’Équateur, du nord-ouest des îles hawaïennes et de la Russie, selon le centre américain des tsunamis (PTWC). Selon cette source, qui qualifie l’impact potentiel de «dangereux», les vagues pourraient atteindre plus de 3 mètres.

Le président américain Donald Trump a appelé à la vigilance sur le réseau social X, indiquant qu’«à la suite d’un violent séisme survenu dans l'océan Pacifique, une alerte au tsunami est en vigueur à Hawaï. Une alerte au tsunami est en vigueur en Alaska et sur la côte Pacifique des États-Unis», notamment en Californie.

Le président américain Donald Trump a appelé à la vigilance sur le réseau social X, indiquant qu'«à la suite d'un violent séisme survenu dans l'océan Pacifique, une alerte au tsunami est en vigueur à Hawaï. Une alerte au tsunami est en vigueur en Alaska et sur la côte Pacifique des États-Unis», notamment en Californie.

