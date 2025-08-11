Toute l’actu en direct 24h/24
Japon : les images impressionnantes des inondations qui touchent le pays

Le Japon a souffert d'importantes inondations, ce lundi 11 août. [© X]
Par CNEWS
Ce lundi 11 août, des millions de personnes ont été appelées à évacuer leur domicile au Japon, à cause d'inondations majeures. Les images des pluies torrentielles ont fait le tour du monde.

Des scènes dignes de l'apocalypse. Au Japon, des pluies diluviennes mêlées à des éclairs ont frappé Kumamoto, ville de l'extrême sud du pays insulaire. Des millions d'habitants de l'île de Kyūshū ont été évacués.

De nombreux magasins, véhicules et logements ont été débordés par les eaux, qui s'élevaient parfois à un mètre de haut. En seulement six heures, à Tamana, ville la plus touchée par les précipitations, 37 centimètres de pluie sont tombés.

«La situation présente un danger mortel et la sécurité doit être assurée immédiatement», ont averti les météorologues, ajoutant qu'«une vigilance maximale était requise». Cela correspond à une alerte d'urgence niveau 5 dans le pays du soleil levant. L'ensemble de la préfecture de Kumamoto a été ciblée, avec des villes comme Tamana, Nagasu, Yatsushiro, Uki, Hikawa, KamiAmakusa, ou encore Amakusa.

Au total, trois millions de personnes ont été incitées à se déplacer de leur lieu de résidence, selon l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes locale. 

Pluie et foudre se mêlent à Kumamoto

L'urgence maximale s'est quant à elle appliquée pour 384.000 Japonais. Les images de la pluie combinée aux apparitions de la foudre sont impressionnantes.

Un homme, dans la ville de Kosa, a été porté disparu ce lundi matin, après un glissement de terrain qui a causé des dommages importants sur son domicile.

A Kosa, les secouristes cherchent activement à retrouver un homme pris au piège © REUTERS

A Misato, les secouristes cherchent également à intervenir à l'issu d'un autre glissement de terrain. Un autre homme a été piégé au sein de son domicile.

Deux personnes de la grande ville de Fukuoka ont, elles, été emportées dimanche par un cours d'eau et sont toujours portées disparues lundi, d'après le média public NHK.

