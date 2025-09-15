«Nous devons faire en sorte qu'Israël n'y participe pas» : le gouvernement espagnol réitère son opposition à la présence de l'Etat hébreu à l'Eurovision 2026

Le ministre espagnol de la Culture, Ernest Urtasun, a affirmé, ce lundi, qu'Israël ne devait pas prendre part à la prochaine édition de l'Eurovision, n'excluant pas un boycott du concours par son pays.

Le gouvernement espagnol persiste et signe. Lors d'une interview donnée à la radio publique ce lundi, Ernest Urtasun, le ministre espagnol de la Culture, a réaffirmé son opposition à la présence d'Israël lors de l'édition 2026 de l'Eurovision.

«Nous devons faire en sorte qu'Israël ne participe pas à la prochaine édition de l'Eurovision», a-t-il martelé. «Si nous [n'y] parvenons pas, l'Espagne ne doit pas prendre part» au concours, a-t-il précisé, une position déjà adoptée par «l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande».

Le Premier ministre avait déjà pris position

Cette décision d'exclure, ou non, l'Etat hébreu, reviendra à l'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice de l'événement.

En juillet dernier, lors de l'Assemblée générale de l'organisme qui regroupe de nombreux médias publics, plusieurs pays avaient exprimé des préoccupations concernant la participation d'Israël à l'édition qui doit se tenir à Vienne, l'an prochain.

Cette prise de position de Madrid n'est pas inédite. En mai dernier déjà, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez avait affirmé qu'Israël devrait être exclu de l'Eurovision, par «solidarité» avec le «peuple de Palestine qui [vit] l'absurdité de la guerre et des bombardements».

La télé espagnole sanctionnée lors de l'Eurovision 2025

Lors de la dernière édition du concours, la télévision publique espagnole avait défié l'UER, qui l'avait sommée de cesser ses références à l'offensive à Gaza sous menace de sanctions, en diffusant un message de soutien aux Palestiniens avant sa retransmission de l'événement.

«S'agissant des droits de l'homme, le silence n'est pas une option. Paix et justice pour la Palestine», avait écrit en blanc sur fond noir le groupe de radio et télévision RTVE, dans un message en espagnol et en anglais, quelques secondes avant le début officiel du concours de chansons.

Lors du passage de la candidate israélienne, Yuval Raphael, rescapée des attaques du 7-Octobre, les commentateurs espagnols avaient également fait un rappel du nombre de personnes décédées depuis le début de l'offensive menée par Israël à Gaza. Des déclarations qui allaient à l'encontre de l'obligation de neutralité exigée par l'UER.