Autisme : tout savoir sur le nouveau traitement approuvé par les Etats-Unis

Les Etats-Unis, par l'intermédiaire de l'agence du médicament (FDA), ont approuvé un traitement contre certaines formes d'autisme. Celui-ci permettrait «une amélioration des déficits liés à la parole».

Une décision polémique dans le monde de la santé. Ce lundi, Donald Trump a approuvé la prescription d'acide folinique, aussi connu sous le nom de leucovorine. Voici ce qu'il faut savoir sur ce produit.

L'acide folinique a été officiellement approuvé comme traitement contre certaines formes d'autisme. Même si le traitement nécessite davantage de recherches selon les scientifiques, il pourrait «permettre une amélioration des déficits liés à la parole» et donc combattre certains formes d'autisme, selon le ministère de la Santé américain.

l'acide folinique, un remède contre certaines formes d'autisme ?

Cette décision va faire débat tant la communauté scientifique est divisée au niveau national et mondial sur le sujet. La FDA a également précisé que cette approbation s'appuie sur «des données au niveau des patients portant sur plus de 40 personnes, adultes comme enfants» qui ont enregistré une amélioration de certains symptômes liés à une carence cérébrale folate.

L'acide folinique, ou leucovorine, que l'on trouve sous le nom de Wellcovorin dans le commerce, avait été retiré du marché il y a plusieurs années. Pourtant, les scientifiques s'accordent à dire que ce composé est nécessaire à la division et au maintien cellulaire, crucial pendant les périodes de croissance accélérée comme celle de l'embryon. On conseille aux femmes enceinte un supplément de 0,4 mg en folates avant la conception (au moins un mois avant et deux mois après) pour prévenir des risques d'anomalie du tube neural. On limite ainsi les risques de malformation cardiaque et de trouble du spectre autistique.

«important de commencer à prendre de l'acide folique un mois avant la conception»

Dans une déclaration publiée dans le JAMA, une prise quotidienne d'un supplément de 0,4 à 0,8 mg d'acide folinique a été préconisé par les chercheurs. Vice-présidente de l'USPSTF, le Dre Wanda Nicholson explique à Medscape Medical News : «Dans de nombreux cas, la formation du tube neural s'est déjà produite, ou ne s'est pas déroulée correctement, et cela, avant même que la personne ne se rende compte qu'elle est enceinte. C'est pourquoi il est si important de commencer à prendre de l'acide folique un mois avant la conception si vous envisagez d'être enceinte, et si vous êtes susceptible d'être enceinte mais que vous n'envisagez pas de l'être, nous vous recommandons également de prendre des suppléments d'acide folique».

Les malformations du tube neural sont des anomalies congénitales du cerveau, de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière qui entraînent des lésions nerveuses, des troubles de l'apprentissage, la paralysie ou même, dans le pire des cas, un décès.

Au même titre que ce produit, les effets du paracétamol sur les femmes enceinte ont également été au coeur des débats ces derniers jours, aux Etats-Unis. Ce produit, qui a toujours été recommandé pour atténuer les douleurs rencontrées par les mères en pleine grossesse, est accusé par les Américains de provoquer des risques accrus d'autisme chez le nouveau-né. Lors d'une conférence de presse tenue à la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré «N'en prenez pas», «n'en donnez pas à votre bébé».

«ils n'ont pas de paracétamol à Cuba» et «ils n'ont quasiment pas d'autisme»

«Selon une rumeur et j'ignore si c'est le cas, ils n'ont pas de paracétamol à Cuba car ils n'ont pas de quoi s'offrir de paracétamol. Eh bien ils n'ont quasiment pas d'autisme», a-t-il poursuivi.

Ce lien supposé entre le paracétamol et les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant n'est pas une nouveauté. Le professeur en psychiatrie à l'université de Pennsylvanie David Mandell explique même qu'il ne s'agit de «rien de nouveau».

Pour lui comme pour de nombreux scientifiques, les données sont «nuancées et incertaines» mais ils craignent que cette annonce ne sème «confusion et peur» chez les Américains. De nombreuses études ont déjà été menées et offrent des résultats divergents sur la question.

Le gouvernement américain lutte contre une «épidémie d'autisme»

Le ministère de la Santé américaine, notamment sous l'impulsion de Robert Kennedy Jr. s'est lancé à la recherche des causes de l'«épidémie d'autisme» qui frappe le pays depuis plusieurs années.

Les Etats-Unis cherchent effectivement à endiguer le fléau chez les bébés qui ne cesse de progresser au cours des dernières années. La prévalence chez l'enfant de 8 ans est ainsi d'1 enfant sur 31 en 2022 alors qu'elle était d'1 sur 36 en 2022 et qu'elle était d'1 sur 150 au début des années 2000.

Ce lundi, Donald Trump a également pris pour cible certains vaccins, jugés inutiles pour les bébés. Ce lundi, le 47e président des Etats-Unis a par exemple expliqué : «L'hépatite B se transmet par voie sexuelle. Il n'y a aucune raison de vacciner contre l'hépatite B un bébé qui vient à peine de naître. Je dirais donc d'attendre que le bébé ait 12 ans». Les scientifiques précisent cependant que cette maladie peut être transmise par la mère à l'enfant lors de la grossesse ou l'accouchement.