«Meurtres de la valise» en Nouvelle-Zélande : la mère des victimes reconnue coupable

La sentence est tombée, après deux heures de délibérations par le jury de la Haute Cour d'Auckland. Ce mardi 23 septembre, une femme a été reconnue coupable d'avoir tué ses deux enfants et caché leurs corps plusieurs années dans un box de stockage en Nouvelle-Zélande. Cette condamnation a été prononcée à l'issue du procès dit des «meurtres de la valise».

L'accusée, qui encourt la prison à vie avec une période de sûreté d'au moins dix ans, connaîtra sa peine en novembre.

Elle a «délibérément assassiné» ses enfants

L'affaire avait fait les gros titres au moment de la découverte, en août 2022, des restes des deux enfants de 6 et 8 ans, répartis dans des valises stockées dans un garde-meubles d'Auckland.

Rapidement identifiée comme étant la mère des enfants et soupçonnée des meurtres, Hakyung Lee, une citoyenne néo-zélandaise, avait été extradée la même année depuis la Corée du Sud, pays dont elle est originaire et où elle s'était réfugiée.

Les enquêteurs estiment que les enfants sont morts entre trois et quatre ans avant la découverte des corps.

Les avocats de la défense ont plaidé une altération du discernement de leur cliente, avançant qu'elle était tombée dans une spirale dépressive après la mort de son mari en 2017. Un argument balayé par le parquet, selon qui elle a «délibérément assassiné» ses enfants, Minu et Yuna.

Tout au long du procès qui s'est ouvert le 8 septembre, l'accusée est restée assise, la tête baissée et ses cheveux cachant son visage, sans jamais prendre la parole.