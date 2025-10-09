Ce pays européen propose de bannir les réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans

Le Danemark veut interdire l’utilisation des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C’est ce qu’a annoncé, ce mardi 7 octobre 2025, la cheffe du gouvernement, Mette Frederiksen. Une mesure similaire à celles prises dans d’autres pays.

Trop jeune pour les plate-formes en ligne. Lors de l’ouverture du Folketing, ce mardi 7 octobre, le gouvernement danois a annoncé vouloir interdire l’utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. «Le gouvernement va proposer d'interdire plusieurs réseaux sociaux aux enfants et aux jeunes de moins de 15 ans», a déclaré la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, rapporte l’AFP.

Dans ce nouveau projet de loi, qui doit être présenté à une date encore non précisée, les parents auront quand même la possibilité d’autoriser leur enfant à les utiliser à partir de 13 ans. Les modalités de contrôle de cette interdiction n'ont pas encore été détaillées.

Des effets néfastes pour les plus jeunes

Alors que dans l’Union européenne, il est obligé d’avoir au moins 13 ans pour se créer un compte, la réalité est tout autre. Cette réglementation n’est pas respectée et la cheffe du gouvernement danois n’a pas manqué de le rappeler, en citant des données montrant qu’environ 94 % des enfants danois possédaient déjà un profil avant cet âge limite.

Pour Mette Frederiksen, le téléphone portable et les réseaux sociaux «volent l’enfance de nos enfants». Selon elle, 60 % des garçons danois de 11 à 19 ans restent chez eux plutôt que de sortir voir des amis pendant leur temps libre.

Au-delà des problèmes de concentration et de lecture, l’utilisation de ces plate-formes en ligne affecterait l’état de santé mentale des plus jeunes, selon la Première ministre. «La réalité est que nous avons lâché un monstre. Jamais auparavant autant d'enfants et de jeunes n'avaient souffert d'anxiété et de dépression», a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par CNN.

Une décision partagée par d’autres pays

À l'échelle internationale, d’autres pays ont fait également le choix d’imposer un âge limite à l’utilisation des réseaux sociaux. L'Australie est l'un des pays pionniers en matière de régulation d'Internet. Son Parlement a adopté fin 2024 une loi interdisant les réseaux sociaux tels que TikTok, X, Facebook ou encore Instagram aux moins de 16 ans.

En juin, la Grèce avait de son côté proposé de fixer un âge de majorité numérique à l’échelle de toute l’Union européenne, en dessous duquel les enfants n’auraient pas accès aux plate-formes en ligne sans consentement parental. Une décision partagée par la France, qui depuis juin 2023 a voté une loi exigeant la vérification d’âge et un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans.